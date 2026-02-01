MinutoUno

Boca venció 2-0 a Newell's en La Bombonera y se afirmó en la Zona A

Con goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes el Xeneize se impuso sin problemas ante su público y llegó a los seis puntos en el campeonato.

Boca se hizo fuerte en La Bombonera y superó con autoridad a Newell's en un encuentro correspondiente a la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El Xeneize fue superior a lo largo del partido y justificó la victoria con un rendimiento colectivo convincente.

El primer gol llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando Lautaro Blanco apareció por sorpresa en ataque y definió con precisión tras una muy buena asistencia de Exequiel Zeballos, una de las figuras del encuentro. En el complemento, el local mantuvo el control del juego y amplió la ventaja a los 11 minutos. Leandro Paredes se hizo cargo de un penal y no falló, poniendo el 2-0 que terminó de encaminar el triunfo ante una Lepra que nunca logró reaccionar.

Con este resultado, Boca alcanzó los 6 puntos en la Zona A y se acomodó en los puestos de arriba, mientras que Newell's sigue sin poder levantar cabeza y permanece en los últimos lugares con apenas una unidad. En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Vélez el domingo a las 22.15, mientras que el equipo rosarino será local ante Defensa y Justicia el sábado, también desde las 22.15.

Minuto a minuto de Boca vs. Newell's por el Torneo Apertura 2026

FINAL DEL PARTIDO

Boca fue superior y se impuso 2-0 ante Newell's gracias a los goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes.

¡GOL DE BOCA!

Leandro Paredes, desde los doce pasos, estiró la ventaja para el Xeneize.

FINAL DEL PRIMER TIEMPO

Boca se impone 1-0 ante Newell's en La Bombonera

Golazo de Lautaro Blanco para el 1-0 de Boca

El lateral izquierdo del Xeneize recibió un pase del Changuito Zeballos y definió con sutileza por encima de Gabriel Arias

Santiago Ascasibar cerca de marcar un primer tanto en Boca

El volante enganchó y pateó desde afuera del área: el disparo se fue cerca del palo

Locura en La Bombonera por Santiago Ascasibar

El experimentado volante comienza a ganarse al público Xeneize con su juego

Cómo llegan Boca y Newell's

El equipo dirigido por Claudio Úbeda suma 3 puntos en el campeonato, producto del triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra y la derrota 2-1 frente a Estudiantes en La Plata, resultados que lo ubican octavo en la Zona A. Ahora, el Xeneize buscará hacerse fuerte como local.

El equipo de la Ribera atraviesa una importante plaga de lesiones que dejó siete futbolistas afuera del partido. Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Alan Velasco, Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez y Lucas Janson no estarán disponibles, cuatro de ellos en la delantera. Ante este panorama, Úbeda volverá a apostar por Iker Zufiaurre en el ataque, mientras que Ángel Romero aguardará en el banco. Santiago Ascacíbar será titular en lugar de Tomás Belmonte y Ander Herrera regresará al once inicial por Williams Alarcón. La sorpresa sería el ingreso de Gonzalo Gelini en reemplazo de Kevin Zenón.

Newell's llega sin triunfos en el torneo y con la intención de dar el golpe en un estadio esquivo. La Lepra no gana en La Bombonera desde agosto de 2014 y, desde entonces, acumuló ocho derrotas y dos empates. El último antecedente fue una dura caída 5-0 en el Clausura 2025.

Para este encuentro, la dupla Favio Orsi–Sergio Gómez no realizaría demasiados cambios respecto del empate ante Independiente. En defensa, Bruno Cabrera sufrió un desgarro y Oscar Salomón una distensión muscular, mientras que Gabriel Risso Patrón fue habilitado por AFA y estará entre los convocados.

Formaciones del encuentro entre Boca y Newell's

  • Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Ander Herrera; Gonzalo Gelini, Iker Zufiaurre y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
  • Newell's: Gabriel Arias; Armando Méndez, Nicolás Goitea, Saúl Salcedo, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Jerónimo Gómez Mattar; Luciano Herrera, Matías Cóccaro y Facundo Guch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Datos del partido

  • Hora: 19.15.
  • Estadio: La Bombonera.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Darío Herrera.

