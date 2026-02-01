Boca venció 2-0 a Newell's en La Bombonera y se afirmó en la Zona A

Live Blog Post

Cómo llegan Boca y Newell's

El equipo dirigido por Claudio Úbeda suma 3 puntos en el campeonato, producto del triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra y la derrota 2-1 frente a Estudiantes en La Plata, resultados que lo ubican octavo en la Zona A. Ahora, el Xeneize buscará hacerse fuerte como local.

El equipo de la Ribera atraviesa una importante plaga de lesiones que dejó siete futbolistas afuera del partido. Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios, Alan Velasco, Miguel Merentiel, Edinson Cavani, Milton Giménez y Lucas Janson no estarán disponibles, cuatro de ellos en la delantera. Ante este panorama, Úbeda volverá a apostar por Iker Zufiaurre en el ataque, mientras que Ángel Romero aguardará en el banco. Santiago Ascacíbar será titular en lugar de Tomás Belmonte y Ander Herrera regresará al once inicial por Williams Alarcón. La sorpresa sería el ingreso de Gonzalo Gelini en reemplazo de Kevin Zenón.

Newell's llega sin triunfos en el torneo y con la intención de dar el golpe en un estadio esquivo. La Lepra no gana en La Bombonera desde agosto de 2014 y, desde entonces, acumuló ocho derrotas y dos empates. El último antecedente fue una dura caída 5-0 en el Clausura 2025.

Para este encuentro, la dupla Favio Orsi–Sergio Gómez no realizaría demasiados cambios respecto del empate ante Independiente. En defensa, Bruno Cabrera sufrió un desgarro y Oscar Salomón una distensión muscular, mientras que Gabriel Risso Patrón fue habilitado por AFA y estará entre los convocados.