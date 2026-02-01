Desconcierto en plena entrevista: el "tatuaje" de Ascacíbar que terminó en un blooper viral
En la antesala del choque entre Boca y Newell’s, un periodista confundió un tatuaje de un personaje de ficción con el flamante refuerzo "xeneize".
El "Mundo Boca" no da respiro y Santiago Ascacíbar lo comprobó antes de su debut como titular, y si bien esta vez fue protagonista de un blooper, el "culpable" fue el periodista que creyó haberse encontrado con un repentino retrato del futbolista tatuado en un hincha, pero en realidad se trataba de una imagen del icónico Ragnar Lodbrok.
Durante una entrevista en las inmediaciones del estadio, un hombre mayor sorprendió a las cámaras al exhibir un tatuaje que, a simple vista, parecía ser el rostro del exjugador de Estudiantes. La imagen se esparció rápidamente por las redes sociales, despertando risas y asombro por la supuesta velocidad con la que el mediocampista se había ganado la piel de los fanáticos.
Con el correr de las horas, la verdad salió a la luz, aunque podía vislumbrarse con un simple abrir y cerrar de ojos: el tatuaje no era del "Rusito", sino de Ragnar Lodbrok, el legendario protagonista de la serie "Vikingos".
El supuesto parecido físico entre el futbolista y el personaje interpretado por Travis Fimmel pareció confundir al equipo periodístico: ambos lucen el característico peinado de trenzas guerreras, los laterales de la cabeza rapados y ojos claros penetrantes.
El hincha, lejos de estar confundido, habría aprovechado la similitud para bromear con los cronistas presentes, logrando uno de los momentos más comentados del fin de semana futbolero.
Al ver las imágenes, Ascacíbar no pudo ocultar su sorpresa y se tomó la situación con mucho humor. Tras las risas iniciales, el volante se enfocó en lo deportivo y en la calidez con la que fue recibido en Brandsen 805.
"Es una alegría enorme estar acá", declaró, minimizando la anécdota y agradeciendo el apoyo de la gente en sus primeras horas como jugador del club.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario