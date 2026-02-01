Willem Dafoe, el "Duende Verde" de "Spider-Man", estuvo en La Bombonera con la camiseta de Boca

El film se proyectará todos los sábados de febrero a las 22:00 en el auditorio del museo. Con tiempo libre en su agenda, Dafoe aprovechó la estadía en Buenos Aires para conocer uno de los estadios más emblemáticos del fútbol argentino y vivir en primera persona el clima de La Bombonera que estuvo acompañado, cómo frutilla del postre, por el triunfo del equipo local que sigue con un gran andar en este torneo Apertura 2026.