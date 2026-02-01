Willem Dafoe, el "Duende Verde" de "Spider-Man", estuvo en La Bombonera con la camiseta de Boca
El actor dijo presente en La Bombonera para ver a Boca ante Newell’s por el Torneo Apertura 2026 y sorprendió luciendo la camiseta del Xeneize.
Willem Dafoe, reconocido actor de Hollywood y recordado por su papel del Duende Verde en Spiderman, estuvo este domingo en La Bombonera para presenciar el partido entre Boca y Newell’s en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, donde se lo vio con la camiseta azul y oro para la locura de todos los presentes.
El actor estadounidense, famoso por interpretar a ese icónico personaje en la saga Spiderman y por una extensa trayectoria en Hollywood, fue visto luciendo la camiseta de Boca, lo que rápidamente generó repercusión entre los hinchas y en las redes sociales. Muy contento, y con la camiseta del Xeneize, disfrutó en todo momento el aliento de los fanáticos y cumplió el sueño de muchos extranjeros en los últimos años.
Así vivió Willem Dafoe el tanto de Lautaro Blanco desde el palco de La Bombonera
Un hincha captó el momento exacto en que el actor estalló con el primer gol de Boca y no tardó en sumarse a los fanáticos con los cánticos.
Willem Dafoe presente en Argentina y una visita al Malba que revolucionó a los fanáticos del cine
La presencia de Dafoe en el país se debe a su participación en el Malba, donde este sábado por la noche presentó la película The Souffleur, dirigida por el argentino Gastón Solnicki y protagonizada por el propio actor con una presencia totalmente estelar.
El film se proyectará todos los sábados de febrero a las 22:00 en el auditorio del museo. Con tiempo libre en su agenda, Dafoe aprovechó la estadía en Buenos Aires para conocer uno de los estadios más emblemáticos del fútbol argentino y vivir en primera persona el clima de La Bombonera que estuvo acompañado, cómo frutilla del postre, por el triunfo del equipo local que sigue con un gran andar en este torneo Apertura 2026.
