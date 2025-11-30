Boca vs. Argentinos Juniors por cuartos del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Boca y Argentinos Juniors

La temporada de Boca ha sido una verdadera montaña rusa. Desde la dolorosa eliminación en Fase 2 de la Libertadores ante Alianza Lima, pasando por el turbulento despido de Fernando Gago y el posterior (y breve) ciclo de Miguel Ángel Russo, el club de La Ribera vivió meses sombríos. Sin embargo, la llegada de Claudio Úbeda y, sobre todo, el regreso de Leandro Paredes, han significado una resurrección.

El capitán y campeón del mundo, que arribó desde Roma, no solo renovó la atmósfera, sino que inyectó un efecto contagio que elevó el nivel individual de todo el plantel. Este nuevo aire es el principal argumento del Xeneize para soñar con levantar el trofeo, dejando atrás un año convulsionado para navegar ahora con el ánimo "por las nubes".

Argentinos Juniors, por su parte, ha mantenido una notable regularidad a lo largo del 2025. Aunque el segundo semestre tuvo más altibajos que el primero, el equipo dirigido por Nicolás Diez siempre se mantuvo en la élite. Tras quedar quinto en el Clausura, demostró su fortaleza superando a un duro Vélez en octavos de final en Liniers.

Pese a sufrir para encontrar su mejor funcionamiento en esta segunda mitad de año, el Bicho alcanzó la final de la Copa Argentina (cayendo por penales ante Independiente Rivadavia) y culminó tercero en la tabla anual, solo detrás de Rosario Central y de Boca, asegurando, de momento, su lugar en el repechaje de la próxima Copa Libertadores.

La principal incógnita de la semana en Paternal fue la condición física del joven arquero Gonzalo Siri, golpeado en la cadera. Si su evolución es favorable, ocupará el arco en La Bombonera. Caso contrario, la ausencia de Sergio Romero y la lesión del tercer arquero podrían forzar el debut de Agustín Mangiaut. En principio, si Siri está listo, Diez optaría por repetir el once inicial.