Rosalía se puso la camiseta de Boca y recorrió la Bombonera

Rosalía pasó sorprendió al cantar un tema suyo con Ángela Torres

Rosalía continúa disfrutando de su estadía en Argentina y su paso por Nadie Dice Nada (Luzu) generó un auténtico fenómeno desde temprano. La visita de la cantante española transformó la emisión del 28 de noviembre en uno de los momentos más destacados del ciclo, sumando récords de audiencia y una enorme expectativa previa.

Desde que llegó al estudio, el clima fue de fiesta total: una tribuna repleta, banderas celestes y blancas flameando y un público que no dejó de aplaudirla ni un segundo. En medio de ese clima eufórico, la artista ingresó al set, saludó cálidamente al equipo y sorprendió al ponerse la camiseta albiceleste sobre los hombros.

Allí, Nico Occhiato tomó la palabra para agradecerle su presencia: "Muchas gracias por venir, realmente estamos todos muy emocionados, muy honrados y nerviosos". Ella lo detuvo con naturalidad: "No, no hay razón". El conductor, entre risas, replicó: "¿Cómo no va a haber razón? Sos Rosalía flaca".

A lo largo del programa, la intérprete se mostró cercana y predispuesta a compartir con la audiencia algo más que una simple entrevista. Uno de los grandes instantes llegó cuando cantó a capela “La Perla”, acompañada por Ángela Torres. El estudio estalló en aplausos, generando uno de los momentos más virales del día.