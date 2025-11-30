Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Argentinos Juniors

argentinos juniors

La principal preocupación en La Paternal pasa por la portería. La presencia de Gonzalo Siri está en duda debido a un golpe en la cadera. Si el joven arquero no se recupera, la baja de Sergio Romero y la lesión del tercer portero podrían forzar el debut del cuarto arquero, Agustín Mangiaut. Si Siri recibe el alta, Diez podrá repetir el once que tan buen rendimiento ha mostrado.

Probables formaciones del duelo

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Argentinos: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.

Cómo ver en vivo Boca vs. Argentinos Juniors

La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.