Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Argentinos por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo a las 18:30, la mística de la Bombonera será testigo de un duelo que define al candidato: Boca recibe a Argentinos Juniors por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura.
Con una racha impresionante de cinco triunfos consecutivos, Boca ha transformado su sombría temporada en una aspiración real de campeonato. El camino hasta este cruce decisivo ante el siempre difícil Argentinos Juniors (tras eliminar a Talleres) ha sido épico.
El club de La Ribera naufragó durante meses: desde la humillante eliminación copera ante Alianza Lima hasta el turbulento final de los ciclos de Gago y Russo. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente con la llegada de Claudio Úbeda y, lo más importante, el desembarco de Leandro Paredes. El capitán, campeón del mundo, inyectó un aire fresco y elevó el rendimiento de todo el plantel, un efecto contagio que hoy tiene al Xeneize navegando con el ánimo "por las nubes" y como un serio aspirante al trofeo.
Frente al resurgido Boca, está Argentinos Juniors, un equipo que ha demostrado ser uno de los más consistentes del 2025. Aunque el segundo semestre del Bicho fue de altibajos, el esquema de Nicolás Diez mantuvo al club en la élite. Tras un meritorio quinto puesto en el Clausura, demostró su temple eliminando a Vélez en Liniers en octavos de final.
El balance anual es positivo para Argentinos: fue finalista de la Copa Argentina y terminó tercero en la tabla general, lo que le asegura, por ahora, un lugar en el repechaje de la próxima Copa Libertadores.
La principal preocupación en La Paternal pasa por la portería. La presencia de Gonzalo Siri está en duda debido a un golpe en la cadera. Si el joven arquero no se recupera, la baja de Sergio Romero y la lesión del tercer portero podrían forzar el debut del cuarto arquero, Agustín Mangiaut. Si Siri recibe el alta, Diez podrá repetir el once que tan buen rendimiento ha mostrado.
Probables formaciones del duelo
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Argentinos: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Boca vs. Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
