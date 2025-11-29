Mario Pergolini le regaló a Rosalía la camiseta de Boca: la reacción de la cantante
Durante la grabación del ciclo conducido por Mario Pergolini, la cantante española recibió un obsequio que sorprendió a todos.
Este viernes, Rosalía se presentó como invitada principal de Otro día perdido, el programa de Pergolini que se emite por eltrece. Aunque la emisión oficial comenzará a las 22:30, la entrevista se grabó por la tarde, y ya circulan fragmentos en redes sociales que muestran momentos llamativos del encuentro.
En uno de esos fragmentos, se observa a Pergolini entregándole a la artista una camiseta de Boca Juniors, el club del que es fanático, como regalo. Sin dudarlo, Rosalía se la puso por encima del vestido que llevaba para la entrevista, generando sorpresa entre quienes estaban presentes en el estudio y entre los seguidores que la vieron en vivo.
Al salir del programa y subirse a la camioneta que la esperaba, la española se detuvo a saludar a los fanáticos que la aguardaban en la puerta. Con la camiseta azul y oro puesta, firmó autógrafos y posó con simpatía, dejando en claro su buen ánimo tras el encuentro.
El hecho se volvió viral en redes sociales, donde usuarios compartieron los videos y remarcaron la complicidad entre la cantante y el conductor. Para muchos, la imagen de Rosalía luciendo la camiseta xeneize confirmó su cercanía con el club y aumentó la expectativa por la entrevista completa.
Rosalía está de visita en Argentina en plena promoción, a muy poco de lanzar su nuevo y ambicioso disco, Lux. La catalana llegó al país para participar de entrevistas y encuentros con medios locales, generando gran expectativa entre sus seguidores. Durante su charla con Mario Pergolini, dejó entrever que la gira mundial que acompañará la salida del álbum podría incluir a Argentina, aunque sin confirmar nada de manera explícita. Cada aparición y gesto de la artista es seguido de cerca, y la posibilidad de verla en vivo en el país aumenta la ilusión de su público local.
