Mario Pergolini le regaló a Rosalía la camiseta de Boca: la reacción de la cantante

rosalia pergolini boca

Rosalía está de visita en Argentina en plena promoción, a muy poco de lanzar su nuevo y ambicioso disco, Lux. La catalana llegó al país para participar de entrevistas y encuentros con medios locales, generando gran expectativa entre sus seguidores. Durante su charla con Mario Pergolini, dejó entrever que la gira mundial que acompañará la salida del álbum podría incluir a Argentina, aunque sin confirmar nada de manera explícita. Cada aparición y gesto de la artista es seguido de cerca, y la posibilidad de verla en vivo en el país aumenta la ilusión de su público local.