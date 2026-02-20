MinutoUno

Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Deportes
Boca
Racing

En la Bombonera, el "Xeneize", lleno de dudas futbolísticas, juega el clásico ante la "Academia" que viene de remontada.

EN VIVO

En un choque de actualidades opuestas, pero con la imperiosa necesidad de conseguir una victoria, Boca y Racing se miden este viernes en un nuevo clásico, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en La Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Boca vs. Racing por el Torneo Apertura: minuto a minuto

Finalizó el PT con un deslucido 0-0

Arrancó el partido: seguí acá el resultado en vivo

Cómo llegan Boca y Racing a este duelo

El empate sin goles ante Platense agudizó la crisis en Boca, que se retiró silbado tras las caídas previas frente a Estudiantes y Vélez. Actualmente séptimo en la Zona A con siete puntos, el equipo de Claudio Úbeda llega al clásico con el "Sifón" en la cuerda floja; su continuidad es cuestionada desde la eliminación ante Racing en el Clausura pasado.

Para este duelo, el capitán Leandro Paredes está descartado por un esguince crónico, mientras que Edinson Cavani asoma como titular en un once que sufriría varios cambios tácticos por bajo rendimiento.

Racing, en contrapartida, arriba en alza tras encadenar victorias frente a Argentinos Juniors y Banfield, resultados que lo dejaron a un paso de la zona de clasificación. Gustavo Costas mantiene una única duda en el mediocampo entre Baltasar Rodríguez y Bruno Zuculini.

Aunque históricamente La Bombonera ha sido un terreno difícil, la "Academia" llega respaldada por un historial reciente favorable, habiendo obtenido ocho de los últimos 18 cruces y dos títulos directos ante el club de la Ribera.

Formaciones Boca vs. Racing

Datos de Boca vs. Racing

  • Hora: 20.00
  • TV: TNT Sports Premium
  • Estadio: La Bombonera
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Temas

