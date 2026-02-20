Claudio Úbeda mete mano en Boca para el clásico ante Racing: el equipo titular
Sin Leandro Paredes por lesión, el DT analizó cambios de nombres y esquema para un partido clave en La Bombonera.
El clásico entre Boca y Racing encuentra a Claudio Úbeda en un momento determinante de su ciclo. El entrenador, identificado con la Academia, necesita una respuesta contundente de su equipo luego del empate ante Platense que dejó silbidos en La Bombonera y encendió cuestionamientos. Para este compromiso por el Torneo Apertura 2026, deberá rearmar el once inicial ante la ausencia sensible de Leandro Paredes.
La baja del capitán no solo implica perder claridad en la distribución, sino también liderazgo dentro del campo. Ante este panorama, Milton Delgado asoma como principal candidato a ocupar su lugar en el mediocampo. El juvenil podría integrar una línea junto a Santiago Ascacibar y Williams Alarcón, en un esquema que aún está bajo análisis.
Además, aparece la posibilidad de que Gonzalo Gelini tenga su oportunidad en un rol híbrido entre volante y extremo, en reemplazo de Lucas Janson. Otra alternativa es Tomás Belmonte, aunque con un posicionamiento más central. No obstante, las modificaciones no se limitarían a nombres propios.
Úbeda evalúa dejar atrás el 4-3-3 que utilizó con frecuencia en el arranque del torneo y regresar al doble nueve, un sistema que le dio resultados sobre el cierre del año pasado. La intención sería dotar al equipo de mayor presencia en el área rival y aprovechar la potencia ofensiva disponible. En ese contexto, aunque Edinson Cavani no está descartado, lo más probable es que inicie en el banco y sume minutos en el complemento.
De confirmarse esa idea, la dupla ofensiva estaría conformada por Miguel Merentiel y Ángel Romero, dos atacantes con movilidad y capacidad para presionar alto. En defensa también se perfila un cambio: Marcelo Weigandt ingresaría por Juan Barinaga en el lateral derecho.
La formación de Boca vs. Racing, por el Torneo Apertura
Más allá de los nombres, el desafío será recuperar confianza y mostrar carácter en un partido que puede marcar un punto de inflexión. Para el club de la Ribera, el clásico no es uno más: es la oportunidad de reconciliarse con su gente y encaminar un torneo que empezó con turbulencias.
