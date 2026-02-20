Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Racing

El empate sin goles ante Platense agudizó la crisis en Boca, que se retiró silbado tras las caídas previas frente a Estudiantes y Vélez. Actualmente séptimo en la Zona A con siete puntos, el equipo de Claudio Úbeda llega al clásico con el "Sifón" en la cuerda floja; su continuidad es cuestionada desde la eliminación ante Racing en el Clausura pasado.