Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Racing por el Torneo Apertura.
En un choque de actualidades opuestas pero con la imperiosa necesidad de conseguir una victoria, Boca y Racing se mide este viernes en un nuevo clásico, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en La Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Se podrá ver por TNT Sports.
El empate sin goles ante Platense agudizó la crisis en Boca, que se retiró silbado tras las caídas previas frente a Estudiantes y Vélez. Actualmente séptimo en la Zona A con siete puntos, el equipo de Claudio Úbeda llega al clásico con el "Sifón" en la cuerda floja; su continuidad es cuestionada desde la eliminación ante Racing en el Clausura pasado.
Racing, en contrapartida, arriba en alza tras encadenar victorias frente a Argentinos Juniors y Banfield, resultados que lo dejaron a un paso de la zona de clasificación. Gustavo Costas mantiene una única duda en el mediocampo entre Baltasar Rodríguez y Bruno Zuculini.
Formaciones de Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda,
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Boca vs. Racing
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
