Insua habló sobre Boca y fue claro ante un posible llamado de Riquelme: qué dijo

Lejos de cerrar el tema de manera abrupta, amplió su pensamiento: “O estuve equivocado 20 años o me equivoco ahora. Voy a respetar el compromiso que tengo con Barracas. Tuve dos ofrecimientos en diciembre, pero había hecho un acuerdo de palabra con Barracas y lo respeté. Ahora, desde que arrancó el año, no tuve ofertas ni me llamaron. Si me llaman, lo único que haría es agradecer el llamado y explicar que tengo un compromiso con el club”. El técnico firmó contrato hasta diciembre de 2026, lo que refuerza su intención de continuar.