Insua habló sobre Boca y fue claro ante un posible llamado de Riquelme: qué dijo
El entrenador de Barracas Central se refirió a los rumores que lo vinculan con el Xeneize en caso de cambios en el banco.
En medio de las versiones que rodean el futuro de Boca y la continuidad de Claudio Úbeda, uno de los nombres que comenzó a circular como eventual alternativa fue el de Rubén Darío Insúa. Actualmente al frente de Barracas Central, el Gallego abordó el tema públicamente y dejó en claro cuál es su postura ante un hipotético contacto de Juan Román Riquelme.
“Estos temas los tomo con bastante naturalidad, sobre todo cuando tengo trabajo. Tengo un compromiso personal y profesional con Barracas y lo voy a cumplir. Nunca en mi carrera como entrenador dejé un club para irme a otro por una oferta superior. Y tampoco lo haría ahora”, afirmó en diálogo con TyC Sports. Con esa frase marcó una línea de coherencia respecto a su trayectoria y su forma de manejarse en el mercado.
Lejos de cerrar el tema de manera abrupta, amplió su pensamiento: “O estuve equivocado 20 años o me equivoco ahora. Voy a respetar el compromiso que tengo con Barracas. Tuve dos ofrecimientos en diciembre, pero había hecho un acuerdo de palabra con Barracas y lo respeté. Ahora, desde que arrancó el año, no tuve ofertas ni me llamaron. Si me llaman, lo único que haría es agradecer el llamado y explicar que tengo un compromiso con el club”. El técnico firmó contrato hasta diciembre de 2026, lo que refuerza su intención de continuar.
Sobre su vínculo con Riquelme, detalló que lo conoció personalmente en la inauguración del estadio de Barracas y recordó el contexto del encuentro. Ante la consulta puntual sobre qué haría si el llamado se concretara en el corto plazo, respondió: “Voy a respetar el compromiso que tengo con Barracas. Tendría que haberme llamado antes, estuve 19 años sin dirigir acá“.
También dejó una frase que generó interpretaciones diversas: “Tampoco tendría problema en dirigir al Real Madrid, pero Florentino Pérez no me va a llamar. Vos decís una cosa y ‘pin’, sale al otro día. Hoy voy a respetar el compromiso con el club que me contrató”.
Mientras tanto, Barracas transita un inicio irregular en el Torneo Apertura y Boca analiza su presente deportivo. En ese contexto, Insua eligió mostrarse firme en su postura contractual y evitar especulaciones, aunque sin negar que dirigir a un grande siempre representa una posibilidad en la carrera de cualquier entrenador.
