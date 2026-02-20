Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Aunque históricamente La Bombonera ha sido un terreno difícil, la "Academia" llega respaldada por un historial reciente favorable, habiendo obtenido ocho de los últimos 18 cruces y dos títulos directos ante el club de la Ribera.

Formaciones de Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda,

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Datos de Boca vs. Racing