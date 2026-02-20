Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y cómo ver en vivo
En la Bombonera, el "Xeneize", lleno de dudas futbolísticas, juega el clásico ante la "Academia" que viene de remontada.
En un choque de actualidades opuestas pero con la imperiosa necesidad de conseguir una victoria, Boca y Racing se mide este viernes en un nuevo clásico, en el marco de la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 20 horas de Argentina en La Bombonera, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer. Se podrá ver por TNT Sports.
El empate sin goles ante Platense agudizó la crisis en Boca, que se retiró silbado tras las caídas previas frente a Estudiantes y Vélez. Actualmente séptimo en la Zona A con siete puntos, el equipo de Claudio Úbeda llega al clásico con el "Sifón" en la cuerda floja; su continuidad es cuestionada desde la eliminación ante Racing en el Clausura pasado.
Para este duelo, el capitán Leandro Paredes está descartado por un esguince crónico, mientras que Edinson Cavani asoma como titular en un once que sufriría varios cambios tácticos por bajo rendimiento.
Racing, en contrapartida, arriba en alza tras encadenar victorias frente a Argentinos Juniors y Banfield, resultados que lo dejaron a un paso de la zona de clasificación. Gustavo Costas mantiene una única duda en el mediocampo entre Baltasar Rodríguez y Bruno Zuculini.
Aunque históricamente La Bombonera ha sido un terreno difícil, la "Academia" llega respaldada por un historial reciente favorable, habiendo obtenido ocho de los últimos 18 cruces y dos títulos directos ante el club de la Ribera.
Formaciones de Boca vs. Racing por el Torneo Apertura 2026
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Ángel Romero, Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda,
Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Bruno Zuculini o Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Datos de Boca vs. Racing
- Hora: 20.00
- TV: TNT Sports Premium
- Estadio: La Bombonera
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
