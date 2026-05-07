El jugador que le quedó debiendo un préstamo a Boca y la Justicia lo terminó condenando
Fue una de las grandes promesas cuando irrumpió en primera, aunque ahora deberá desembolsar alrededor de 700 mil dólares al club de La Ribera. Descubrí de quién se trata en la nota.
La Justicia falló a favor de Boca Juniors y determinó que Agustín Almendra deberá pagar más de 769 mil dólares, más intereses y costas, por un préstamo que había recibido del club en 2019 para la compra de una vivienda. El talentoso mediocampista debutó en el Club de La Ribera en 2018 ante Independiente.
El conflicto se originó tras su salida en 2022, cuando la deuda quedó impaga y derivó en un reclamo judicial. La tumultuosa salida de Almendra de Boca se dio luego de un entredicho con el entonces entrenador Sebastián Battaglia, quien tomó la decisión de no tenerlo más en cuenta.
Agustín Almendra y Boca
El crédito fue otorgado cuando Boca era presidido por Daniel Angelici, en una etapa en la que Almendra asomaba en el plantel profesional y buscaba avanzar con la compra de una casa para su entorno familiar.
Debutó en 2018 y se consolidó como una de las apariciones más prometedoras del fútbol argentino, pero con el tiempo su vínculo con el club se fue desgastando. En 2022 terminó apartado del plantel y se concretó su salida a Racing, club del cual es hincha.
El presente de Agustín Almendra
Después de dejar Boca, Almendra se sumó a la "Academia", donde encontró continuidad, se afianzó en el mediocampo y fue parte de un equipo que ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, además de llegar a semifinales de la Copa Libertadores en 2025.
Luego de su exitoso equipo por el club de Avellaneda, dio el salto al exterior y fue presentado como refuerzo del Club Necaxa de la Liga MX, con el objetivo de reforzar el mediocampo para la actual temporada.
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