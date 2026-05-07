El jugador que le quedó debiendo un préstamo a Boca y la Justicia lo terminó condenando

El presente de Agustín Almendra

Después de dejar Boca, Almendra se sumó a la "Academia", donde encontró continuidad, se afianzó en el mediocampo y fue parte de un equipo que ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, además de llegar a semifinales de la Copa Libertadores en 2025.

agustin almendra 1 Almendra ganó la Copa Sudamericana con Racing.

Luego de su exitoso equipo por el club de Avellaneda, dio el salto al exterior y fue presentado como refuerzo del Club Necaxa de la Liga MX, con el objetivo de reforzar el mediocampo para la actual temporada.