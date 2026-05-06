Tensión entre hinchas de Boca y Racing: cruce en Ezeiza y operativo en la previa de los viajes internacionales
Integrantes de las hinchadas se cruzaron de manera verbal en Buenos Aires, mientras que en Corrientes se aplicó el derecho de admisión a referentes de la barra académica.
La previa de los compromisos internacionales de Boca y Racing por la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, respectivamente, dejó momentos de máxima tensión fuera de las canchas. El cruce de caminos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y un posterior operativo en la provincia de Corrientes encendieron las alarmas de los organismos de seguridad.
En las últimas horas comenzaron a viralizarse videos que muestran un tenso careo entre simpatizantes de ambos clubes en las instalaciones de Ezeiza. Mientras la delegación de Boca partía rumbo a Ecuador para enfrentar al Barcelona por la Copa Libertadores, los hinchas de Racing emprendían su viaje hacia Río de Janeiro para el duelo frente a Botafogo. Según confirmaron fuentes de seguridad, el episodio no registró agresiones físicas ni detenciones, limitándose a insultos, amenazas y empujones menores que fueron rápidamente disuadidos por los presentes.
De acuerdo con la información recabada, la discusión involucró a miembros de La 12 y a dos simpatizantes vinculados a La 95, una facción histórica de Racing que actualmente se encuentra distanciada del grupo que comanda la tribuna de la Academia (Los Pibes de Racing). Posteriormente, en territorio carioca, apareció otro registro en el que miembros de la barra actual de la Academia fueron filmados marchando mientras entonaban cánticos contra Boca.
Operativo en Corrientes y derecho de admisión
En paralelo al cruce en Buenos Aires, la Secretaría de Seguridad Nacional llevó adelante un control preventivo el 4 de mayo sobre uno de los micros que trasladaba a hinchas académicos hacia Brasil. El procedimiento se realizó en el peaje inactivo Bonpland, ubicado sobre la Ruta Nacional 14, en la provincia de Corrientes.
Durante la inspección, las autoridades cotejaron los documentos mediante el Sistema de Información de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (SISEF) y detectaron a seis personas con derecho de admisión vigente. Entre los identificados se encuentran:
-
Leandro Paredes: Líder de la facción Los Pibes de Racing (LPDR), sobre quien pesa una restricción tras los incidentes de febrero en el Cilindro de Avellaneda frente a Independiente Rivadavia.
Horacio Gutiérrez, Román Aimin, Leandro Sartori y Dámaso Maneyro: También alcanzados por la misma medida restrictiva.
A pesar de la notificación de las autoridades argentinas, el micro continuó su marcha hacia Brasil con custodia federal, ya que las medidas de restricción de concurrencia no tienen validez legal fuera del territorio nacional.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario