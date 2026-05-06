Tensión entre hinchas de Boca y Racing: cruce en Ezeiza y operativo en la previa de los viajes internacionales

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Durante la inspección, las autoridades cotejaron los documentos mediante el Sistema de Información de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos (SISEF) y detectaron a seis personas con derecho de admisión vigente. Entre los identificados se encuentran:

Leandro Paredes: Líder de la facción Los Pibes de Racing (LPDR), sobre quien pesa una restricción tras los incidentes de febrero en el Cilindro de Avellaneda frente a Independiente Rivadavia.

Horacio Gutiérrez, Román Aimin, Leandro Sartori y Dámaso Maneyro: También alcanzados por la misma medida restrictiva.

A pesar de la notificación de las autoridades argentinas, el micro continuó su marcha hacia Brasil con custodia federal, ya que las medidas de restricción de concurrencia no tienen validez legal fuera del territorio nacional.