El errado insólito de Cruzeiro y un empate que complicó a Boca en la Copa Libertadores: qué necesita ahora
Al "Xeneize" le venía bien una victoria del conjunto brasileño, y ahora quedó tercero y fuera de zona de clasificación. Cómo sigue el panorama.
El panorama para Boca en la Copa Libertadores 2026 se tornó más complejo este miércoles tras el empate 0-0 entre Universidad Católica y Cruzeiro en Quito, por la cuarta fecha del Grupo F, resultado que relegó al conjunto argentino al tercer puesto, fuera de la zona de clasificación a los octavos de final.
El partido en Ecuador estuvo marcado por una jugada que rápidamente se viralizó y despertó la indignación —y las teorías conspirativas— de los hinchas "Xeneizes". A los 18 minutos del primer tiempo, el delantero de Cruzeiro, Kaio Jorge, protagonizó un blooper difícil de explicar, y perdió un gol que parecía hecho.
Tras una gran acción colectiva, el atacante quedó con el arco totalmente vacío y la pelota servida para el 1-0. Algo incómodo, no pudo darle dirección a su remate y la tiró afuera, ante la mirada atónita de sus compañeros.
En redes sociales, los fanáticos de Boca no tardaron en hablar de un posible "pacto" o falta de voluntad para ganar, ya que un triunfo de los brasileños era, casualmente, el resultado que más favorecía al club de la Ribera para escalar en la tabla.
Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores
Con este empate, la tabla del grupo quedó al rojo vivo. Al caer momentáneamente al tercer lugar, Boca ya no tiene margen de error si quiere evitar la eliminación temprana o el tener que conformarse con el traspaso a la Sudamericana.
Sin embargo, el destino sigue estando en sus propias manos. El camino a la clasificación para el "Xeneize" es claro: depende de sí mismo y con las últimas dos fechas siendo local en la Bombonera.
Al "Xeneize" le basta con igualar ante Cruzeiro en la fecha 5 y ganarle de local a Universidad Católica para avanzar a la próxima instancia.
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