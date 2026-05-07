El errado insólito de Cruzeiro y un empate que complicó a Boca en la Copa Libertadores: qué necesita ahora

Qué necesita Boca para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores

Con este empate, la tabla del grupo quedó al rojo vivo. Al caer momentáneamente al tercer lugar, Boca ya no tiene margen de error si quiere evitar la eliminación temprana o el tener que conformarse con el traspaso a la Sudamericana.

Sin embargo, el destino sigue estando en sus propias manos. El camino a la clasificación para el "Xeneize" es claro: depende de sí mismo y con las últimas dos fechas siendo local en la Bombonera.

Al "Xeneize" le basta con igualar ante Cruzeiro en la fecha 5 y ganarle de local a Universidad Católica para avanzar a la próxima instancia.