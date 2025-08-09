Boca vs. Racing, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

EN VIVO
17:20
Así vivieron Miguel Russo y Gustavo Costas el primer tiempo
17:45
LO TUVO MARAVILLA MARTÍNEZ
17:03
¡PALO A PALO! Nardoni estuvo atento y probó al arco
16:55
ATAJADÓN DE CAMBESES PARA EVITAR EL GOL DE TACO DE CAVANI
16:50
Vergara armó una gran jugada pero le erró a la pelota
16:45
El arquero de Boca la frenó con la cabeza y despejó ante la presión
16:36
La Bestia Merentiel llegó por el segundo palo
16:15
Boca vs. Racing: probables formaciones
16:00
Cómo llegaron Boca y Racing a este duelo
Este sábado, Boca recibirá a Racing en un partido clave por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025, que puede marcar un antes y un después en la permanencia de Miguel Ángel Russo como director técnico del club. El encuentro se disputará en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, y comenzará a las 16:30, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
Nota en desarrollo...
