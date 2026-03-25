La inédita capacidad para visitantes que U. Católica le ofreció a Boca y generó un reclamo en Conmebol

El Xeneize volverá a disputar la máxima competencia internacional tras dos años de ausencia. Su último antecedente en el certamen fue la final ante Fluminense en el estadio Maracaná, donde cayó por 2-1 en tiempo suplementario. El debut en la edición 2026 será en Santiago de Chile frente a Universidad Católica, que estrenará su renovado estadio, rebautizado como Claro Arena luego de su reinauguración en agosto de 2025 con el patrocinio de la empresa de telecomunicaciones.