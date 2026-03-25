La inédita capacidad para visitantes que U. Católica le ofreció a Boca y generó un reclamo en Conmebol
El estadio no tiene el espacio suficiente requerido por Conmebol para albergar visitantes. El Xeneize, que debuta en la Copa Libertadores allí, se quejó.
Boca inició un reclamo ante Conmebol luego de que Universidad Católica ofreciera apenas 450 entradas para el debut en la Copa Libertadores 2026. El Claro Arena, reinaugurado en 2025, no alcanza el mínimo de 2.000 localidades para visitantes que exige el reglamento del torneo continental.
El Xeneize volverá a disputar la máxima competencia internacional tras dos años de ausencia. Su último antecedente en el certamen fue la final ante Fluminense en el estadio Maracaná, donde cayó por 2-1 en tiempo suplementario. El debut en la edición 2026 será en Santiago de Chile frente a Universidad Católica, que estrenará su renovado estadio, rebautizado como Claro Arena luego de su reinauguración en agosto de 2025 con el patrocinio de la empresa de telecomunicaciones.
El nuevo escenario cuenta con una capacidad para poco más de 20.000 espectadores, aunque el diseño del estadio contempla un sector muy reducido para el público visitante. Según se informó, el club chileno solo dispone de 450 lugares para los hinchas rivales.
La cifra se encuentra muy por debajo del mínimo exigido por Conmebol, que establece un cupo de 2.000 localidades para simpatizantes visitantes en partidos de Copa Libertadores. En un principio, Universidad Católica no tenía previsto recibir público visitante, en línea con la tendencia de algunos estadios del fútbol chileno que priorizan la presencia exclusiva de hinchas locales.
Las características arquitectónicas del estadio dificultan ampliar el sector destinado a la parcialidad visitante. Por este motivo, la UC comunicó que el espacio disponible para el partido frente a Boca será de 450 ubicaciones. Ante este panorama, el club argentino elevó un reclamo ante Conmebol para que se respete lo establecido en el reglamento de la competencia. Mientras tanto, la dirigencia xeneize deberá definir si acepta la cantidad ofrecida o insiste con ampliar el cupo.
El partido marcará el regreso de Boca a la Copa Libertadores y genera expectativa entre los hinchas, que esperan poder acompañar al equipo en su presentación internacional en Chile.
El fixture de Boca en la Copa Libertadores 2026
- 7/4 | Universidad Católica vs Boca | 21:30 hs.
- 14/4 | Boca vs Barcelona SC | 21:00 hs.
- 28/4 | Cruzeiro vs Boca | 21:30 hs.
- 5/5 | Barcelona SC vs Boca | 21:00 hs.
- 19/5 | Boca vs Cruzeiro | 21:30 hs.
- 28/5 | Boca vs Universidad Católica | 21:30 hs
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