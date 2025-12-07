Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

El fútbol argentino se paraliza este domingo 7 de diciembre. El corazón de La Boca es el epicentro de la acción donde Boca, comandado por Claudio Úbeda, recibe a Racing, dirigido por Gustavo Costas, en el trascendental choque por la semifinal del Torneo Clausura de La Liga Profesional de Fútbol 2025.
El encuentro en la Bombonera promete ser un verdadero clásico con sabor a final. La lucha por un lugar en el partido decisivo estará arbitrada por Darío Herrera. Para quienes no asistan al estadio, la transmisión oficial estará a cargo de los canales premium: ESPN Premium y TNT Sports Premium.
Adrián "Maravilla" Martínez, de cabeza y luego de 11 encuentros, abrió el marcador para la Academia:
Boca vs. Racing por la primera semifinal del Torneo Clausura: minuto a minuto
Dejá tu comentario