MinutoUno

EN VIVOClásico de domingo

Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Boca vs. Racing por la semifinal del Torneo Clausura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
Deportes
Boca
Racing

Un apasionante duelo tiene lugar este domingo en la Bombonera, desde las 17 horas, por el pase a la final del certamen doméstico. Imperdible.

Compartí en redes:

EN VIVO

El fútbol argentino se paraliza este domingo 7 de diciembre. El corazón de La Boca es el epicentro de la acción donde Boca, comandado por Claudio Úbeda, recibe a Racing, dirigido por Gustavo Costas, en el trascendental choque por la semifinal del Torneo Clausura de La Liga Profesional de Fútbol 2025.

El encuentro en la Bombonera promete ser un verdadero clásico con sabor a final. La lucha por un lugar en el partido decisivo estará arbitrada por Darío Herrera. Para quienes no asistan al estadio, la transmisión oficial estará a cargo de los canales premium: ESPN Premium y TNT Sports Premium.

Adrián "Maravilla" Martínez, de cabeza y luego de 11 encuentros, abrió el marcador para la Academia:

Boca vs. Racing por la primera semifinal del Torneo Clausura: minuto a minuto

Live Blog Post

Boca vs. Racing: resultado en vivo

Live Blog Post

Boca homenajeó a Marcos Rojos en su regreso a la Bombonera: los silbidos de la hinchada xeneize

Marcos Rojo -ahora más conocido como Marcos R. en Racing- volvió a la Bombonera para el duelo entre la Academia y Boca, que definirá al primer finalista del Torneo Clausura. Una vez que pisó el verde césped de la cancha, el Chelo Delgado se acercó al ex Boca para homenajearlo con una camiseta especial.

El momento tuvo su moño final con una foto que se sacó el futbolista junto al dirigente, entre risas y bromas.

No obstante, la hinchada de Boca no se mostró tan simpática como Delgado al momento de darle nuevamente la bienvenida a Rojo. Hubo silbidos y abucheos en ese momento, al igual que cuando el ahora jugador de la Academia saludó a sus excompañeros que se encontraban en el banco.

Embed
Live Blog Post

Formaciones de Boca y Racing

Live Blog Post

Cómo llegan Boca y Racing a este duelo

El Xeneize atraviesa una racha formidable. El equipo de Claudio Úbeda ostenta un presente inmejorable, sustentado en cinco victorias consecutivas, que incluyeron el Superclásico frente a River Plate. Esta performance le permitió terminar como líder de la Zona A con 29 puntos y, además, asegurar su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores (tras dos años) vía tabla anual.

En la fase eliminatoria, Boca demostró ser un candidato firme: en octavos de final venció con autoridad 2-0 a Talleres, con doblete de Miguel Merentiel. Luego, en cuartos, se impuso 1-0 a Argentinos Juniors, sacando a relucir su chapa copera.

boca 1

Por su parte, la Academia de Gustavo Costas llega a La Bombonera con una trayectoria de mayor sufrimiento, pero probando su enorme capacidad de resistencia en momentos límite. Sus cruces previos fueron épicos y dramáticos: en octavos superó a River en un partidazo vibrante que terminó 3-2.

Finalmente, en cuartos, eliminó a Tigre tras un tenso 0-0 que se definió en la tanda de penales, demostrando nervios de acero.

Para Racing, esta semifinal es vital: al no haber logrado la clasificación a la Copa Libertadores 2026 desde la tabla anual, necesita imperiosamente ganar el Torneo Clausura para asegurar su plaza en el certamen continental más prestigioso.

racing martirena
Live Blog Post

Boca vs. Racing: datos del partido

  • Hora: 19.00
  • TV: ESPN Premium y TNT Sports
  • Árbitro: Darío Herrera
  • Estadio: La Bombonera
Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar