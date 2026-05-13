Así serían las figuritas de los futbolistas locales de la prelista de 55 que no están en el álbum del Mundial
La Inteligencia Artificial diseño las figuritas de los futbolistas de Boca, River y Racing que pueden ir al Mundial 2026.
La fiebre mundialista ya comenzó a sentirse con fuerza. Mientras Lionel Scaloni define el plantel definitivo, se revelaron cómo serían las figuritas de los futbolistas del medio local incluidos en la prelista de 55 convocados para representar a la Selección en Norteamérica.
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Los talentos de la Liga Profesional en formato figuritas
El sueño de disputar la próxima cita máxima mantiene en vilo a varios exponentes de nuestra Liga Profesional. Entre los nombres que militan en el fútbol argentino y figuran en el radar del cuerpo técnico albiceleste, se destacan varias figuras de River Plate, Boca Juniors y Racing Club que, de momento, no cuentan con su propio cromo oficial en el álbum.
Gracias a estas creaciones digitales, los fanáticos ahora pueden visualizar cómo lucirían las estampas de Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Aníbal Moreno, todos ellos vigentes representantes del Millonario. Por su parte, el Xeneize dice presente con la postal del joven mediocampista Milton Delgado y la revelación Tomás Aranda, mientras que la Academia aporta sus diseños con Facundo Cambeses y Gabriel Rojas. Leandro Paredes ya está en el álbum oficial.
Estas maravillosas ediciones virtuales, que emulan a la perfección el clásico diseño estético de la marca Panini, llenan de ilusión a los simpatizantes locales, quienes esperan con ansias ver a sus ídolos de todos los fines de semana en la lista de 26 elegidos y en el álbum de colección definitivo.
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