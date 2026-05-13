Así serían las figuritas de los futbolistas locales de la prelista de 55 que no están en el álbum del Mundial

Gracias a estas creaciones digitales, los fanáticos ahora pueden visualizar cómo lucirían las estampas de Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña y Aníbal Moreno, todos ellos vigentes representantes del Millonario. Por su parte, el Xeneize dice presente con la postal del joven mediocampista Milton Delgado y la revelación Tomás Aranda, mientras que la Academia aporta sus diseños con Facundo Cambeses y Gabriel Rojas. Leandro Paredes ya está en el álbum oficial.