Un periodista afirmó que Leandro Paredes jugará en Inter Miami: ¿Se va de Boca?
Según trascendidos, Lionel Messi estaría convenciendo a su amigo para que se sume al Inter Miami tras la finalización del próximo Mundial 2026: todos los detalles.
Boca atraviesa un tembladeral futbolístico impensado hace apenas unas semanas, cuando acumulaba 14 partidos sin perder bajo el mando de Claudio Úbeda. Sin embargo, dos traspiés consecutivos en la Copa Libertadores ante Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil pusieron en riesgo la clasificación a octavos de final.
Para colmo, en el campeonato local, el Xeneize sufrió una eliminación histórica en los playoffs al caer 3-2 como local frente a un Huracán que jugó gran parte del segundo tiempo con nueve hombres. Esta derrota profundiza una crisis que mantiene al club sin títulos locales desde hace cuatro años y sin consagraciones internacionales desde la Libertadores 2007.
En medio de este clima de frustración y de cara al duelo clave contra Cruzeiro el próximo martes 19 de mayo, el periodista Leo Paradizo reveló que el futuro de Leandro Paredes podría estar lejos de la Ribera. Según la información brindada, Lionel Messi está liderando las tareas de convencimiento para llevarse al mediocampista a la MLS una vez que termine su participación en la Copa del Mundo. En este plan también participaría Rodrigo De Paul, quien ya se encuentra en el equipo de Florida tras su paso por el Atlético Madrid y actúa como mano derecha del astro rosarino en estas gestiones.
Un golpe central a la estructura de Boca
De concretarse esta mudanza, Boca perdería a su alma mater, capitán y figura excluyente. Aunque su regreso aún no se tradujo en títulos, Paredes viene siendo el baluarte indiscutido del equipo, siendo fundamental en la racha de victorias que incluyó el reciente triunfo ante River en el Monumental. El malestar del entorno del jugador también se hizo presente en las redes sociales, donde su mujer, Camila Galante, publicó mensajes quejándose de las críticas de la gente y del nivel de exigencia que recae sobre el futbolista, lo que muchos interpretan como un anticipo de su salida definitiva del club.
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