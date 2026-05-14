Boca vuelve a cruzarse a Jesús Valenzuela: el polémico antecedente dirigiendo al Xeneize

El encuentro terminó igualado 1 a 1 y Boca dejó escapar la posibilidad de terminar primero en el Grupo D de la Copa Sudamericana. Esa situación obligó al club de La Ribera a disputar un playoff ante Independiente del Valle, una serie que quedó marcada por los problemas administrativos que impidieron habilitar a los refuerzos incorporados para esa instancia debido a una demora en el envío del correo correspondiente a la Conmebol.

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Más allá de ese antecedente puntual, Valenzuela ya dirigió otros tres partidos de Boca en competencias internacionales. Su primer cruce con el conjunto azul y oro fue en la Copa Libertadores 2021, cuando Boca derrotó 2 a 0 a Santos. Luego estuvo presente en la caída por 2 a 0 ante Deportivo Cali en la edición 2022 del mismo torneo. El antecedente más reciente fue justamente frente a Cruzeiro, en La Bombonera, durante los octavos de final de la Copa Sudamericana pasada.

En aquella oportunidad, Boca logró imponerse 1 a 0 en Buenos Aires, aunque más tarde terminó quedando eliminado en Belo Horizonte tras perder la serie por penales. Para Cruzeiro, en tanto, ese fue el único encuentro que tuvo bajo el arbitraje del venezolano.

El contexto actual también agrega tensión alrededor del partido del próximo martes. En el cruce disputado en Brasil por la tercera fecha hubo varias situaciones calientes, incluyendo la polémica expulsión de Adam Bareiro durante el primer tiempo. Además, distintos futbolistas protagonizaron fuertes discusiones dentro del campo de juego, especialmente Leandro Paredes y Matheus Pereira, quienes tuvieron varios cruces verbales y empujones.

Por ese motivo, el desempeño arbitral de Valenzuela estará especialmente observado en La Bombonera. El presidente Juan Román Riquelme sabe que se juega mucho más que tres puntos y cualquier decisión polémica podría generar un clima todavía más caliente en una noche que promete ser de máxima tensión por la Copa Libertadores.