Boca vuelve a cruzarse a Jesús Valenzuela: el polémico antecedente dirigiendo al Xeneize
El venezolano fue designado para el duelo frente a Cruzeiro por la Copa Libertadores y rápidamente reapareció el recuerdo de un fallo que generó bronca en la Sudamericana 2024.
La Conmebol confirmó que el venezolano Jesús Valenzuela será el encargado de impartir justicia en el trascendental encuentro entre Boca y Cruzeiro por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El partido se disputará el martes 19 de mayo desde las 21:30 en La Bombonera y tendrá una enorme importancia para el conjunto dirigido por Claudio Úbeda, que necesita sumar de a tres para acomodarse en la tabla y evitar complicaciones pensando en la clasificación a los octavos de final.
Sin embargo, la noticia de la designación arbitral no pasó inadvertida en el mundo Xeneize. El nombre de Valenzuela quedó asociado a un episodio muy discutido ocurrido durante la Copa Sudamericana 2024, en un partido frente a Fortaleza que todavía genera enojo entre los hinchas y dirigentes de azul y oro.
El mal recuerdo de Jesús Valenzuela dirigiendo a Boca en la Copa Sudamericana
Aquella noche, el árbitro venezolano decidió no sancionar un penal sobre Edinson Cavani que podría haber cambiado el rumbo del encuentro y también el futuro del equipo en el certamen continental. La acción ocurrió el 16 de mayo del año 2024.
Cavani había ganado la posición dentro del área luego de una maniobra ofensiva por el sector izquierdo y terminó siendo derribado por el defensor chileno Benjamín Kuscevic, quien impactó con los tapones sobre el pie izquierdo del delantero uruguayo. Pese a las protestas y a las repeticiones televisivas que mostraban un contacto evidente, Valenzuela dejó seguir la jugada y tampoco recibió un llamado desde el VAR para revisar la acción.
El encuentro terminó igualado 1 a 1 y Boca dejó escapar la posibilidad de terminar primero en el Grupo D de la Copa Sudamericana. Esa situación obligó al club de La Ribera a disputar un playoff ante Independiente del Valle, una serie que quedó marcada por los problemas administrativos que impidieron habilitar a los refuerzos incorporados para esa instancia debido a una demora en el envío del correo correspondiente a la Conmebol.
Más allá de ese antecedente puntual, Valenzuela ya dirigió otros tres partidos de Boca en competencias internacionales. Su primer cruce con el conjunto azul y oro fue en la Copa Libertadores 2021, cuando Boca derrotó 2 a 0 a Santos. Luego estuvo presente en la caída por 2 a 0 ante Deportivo Cali en la edición 2022 del mismo torneo. El antecedente más reciente fue justamente frente a Cruzeiro, en La Bombonera, durante los octavos de final de la Copa Sudamericana pasada.
En aquella oportunidad, Boca logró imponerse 1 a 0 en Buenos Aires, aunque más tarde terminó quedando eliminado en Belo Horizonte tras perder la serie por penales. Para Cruzeiro, en tanto, ese fue el único encuentro que tuvo bajo el arbitraje del venezolano.
El contexto actual también agrega tensión alrededor del partido del próximo martes. En el cruce disputado en Brasil por la tercera fecha hubo varias situaciones calientes, incluyendo la polémica expulsión de Adam Bareiro durante el primer tiempo. Además, distintos futbolistas protagonizaron fuertes discusiones dentro del campo de juego, especialmente Leandro Paredes y Matheus Pereira, quienes tuvieron varios cruces verbales y empujones.
Por ese motivo, el desempeño arbitral de Valenzuela estará especialmente observado en La Bombonera. El presidente Juan Román Riquelme sabe que se juega mucho más que tres puntos y cualquier decisión polémica podría generar un clima todavía más caliente en una noche que promete ser de máxima tensión por la Copa Libertadores.
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