Boca vs River por la Liga Profesional: horario, formaciones y TV

El Xeneize viene de caer por 2-1 ante Racing en el estadio Presidente Perón y buscará sumar de a tres, junto a su gente, para meterse en la pelea de la tabla anual por un cupo para la Copa Libertadores 2025.

diego martinez.jpg

Si bien el equipo no se confirmará hasta las últimas horas, se cree que en referencia al último partido ante la Academia, el entrenador Diego Martínez podría realizar varias modificaciones en el once titular: Edinson Cavani volvería a la titularidad luego de recuperarse de un desgarro en el sóleo de la pierna derecha y también el peruano Luis Advíncula se sumaría a la once inicial tras recuperarse de una molestia en el tendón de Aquiles.

Por otra parte, el Millonario viene de golear por 4-1 en el estadio Monumental a Atlético Tucumán en la fecha pasada. Su entrenador Marcelo Gallardo podría optar por un mix de titulares y suplentes debido a que el martes tendrá que enfrentarse en el partido de vuelta, en su estadio, contra Colo Colo de Chile.

A su vez, en el mediocampo, Santiago Simón quedaría como titular, mientras que el “Muñeco” cuidaría a Matías Kranevitter y Maximiliano Meza para la vuelta por el torneo internacional, por lo que Rodrigo Villagra o Nicolás Fonseca jugarían en lugar del tucumano, mientras que Facundo Colidio iría en lugar del ex Independiente. Manuel Lanzini sería quien reemplace a Ignacio Fernández.

marcelo gallardo

Boca vs River: probables formaciones

Sergio Romero; Cristian Lema, Aaron Anselmino, Marcos Rojo; Luis Advíncula, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Pol Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Federico Gattoni, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra o Nicolás Fonseca; Santiago Simón, Manuel Lanzini, Claudio Echeverri o Franco Mastantuono; Facundo Colidio y Adam Bareiro. DT: Marcelo Gallardo.

Boca vs River: otros datos

Horario: 16:00.

16:00. Estadio: La Bombonera.

La Bombonera. Árbitro: Nicolás Ramírez.

Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta.

Héctor Paletta. TV: ESPN Premium/TNT Sports.