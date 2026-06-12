Arruabarrena ya está en Buenos Aires para ser nuevo DT de Boca: "Estoy convencido de que..."

Arruabarrena también destacó la importancia de las conversaciones mantenidas con Riquelme antes de aceptar la propuesta. Según explicó, ambos analizaron diferentes aspectos relacionados con el presente futbolístico del club, el funcionamiento del plantel profesional y el trabajo realizado en las divisiones inferiores. Esa evaluación fue clave para que terminara tomando la decisión de regresar.

Uno de los temas centrales de su gestión estará relacionado con la renovación del plantel: el club ya comenzó a definir algunas salidas y existen futbolistas que no serán considerados para el próximo ciclo. Entre ellos aparecen nombres como Ánder Herrera y Nicolás Orsini, mientras que otros casos continúan bajo análisis.

rodolfo arruabarrena boca

A pesar de estos movimientos, el nuevo entrenador evitó enfocarse en las bajas y prefirió remarcar la calidad de los jugadores que seguirán formando parte del grupo. "Si he aceptado es porque estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas, habrá algunas altas, pero confío en los jugadores que están", insistió el Vasco, enviando un mensaje de respaldo hacia el actual plantel.

Respecto a los refuerzos, no quiso profundizar en nombres propios, aunque sí explicó cuáles son las características que considera fundamentales para vestir la camiseta de Boca. "Personalidad, no tiene que ser ni tan viejo ni tan joven; ni ser técnico ni ser no técnico, tiene que tener personalidad", señaló, dejando en claro que el aspecto mental será una prioridad en la construcción del nuevo equipo.

Embed "EL JUGADOR DE BOCA TIENE QUE TENER PERSONALIDAD"



Rodolfo "El Vasco" Arruabarrena llegó a la Argentina para asumir como nuevo director técnico de Boca Juniors y habló antes de firmar su contrato donde se refirió a este nuevo ciclo al mando del Xeneize.#Boca #BocaJuniors… pic.twitter.com/tNYegNGiXQ — Gaston Gerke (@gasgerke) June 12, 2026

Así estará conformado el CT del Vasco Arruabarrena en Boca

Su cuerpo técnico también comienza a tomar forma: Diego Markic volverá a acompañarlo como principal colaborador, mientras que Juan Gobet y Amr Mokhtar integrarán el grupo de trabajo. Gustavo Roberti será uno de los preparadores físicos y todavía restan definir algunos cargos complementarios antes del inicio formal de la pretemporada.

El próximo 18 de junio comenzarán los entrenamientos en el predio de Ezeiza y allí arrancará oficialmente la era Arruabarrena. Además de buscar refuerzos para potenciar el plantel, el entrenador pretende observar de cerca a los juveniles y abrirles espacio a aquellos que considere preparados para competir en Primera División. El Club de la Ribera inicia un nuevo capítulo bajo la conducción de un hombre que conoce profundamente la historia y las exigencias del club.