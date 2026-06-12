Arruabarrena ya está en Buenos Aires para ser nuevo DT de Boca: "Estoy convencido de que..."
Tras superar las complicaciones climáticas que demoraron su llegada, el Vasco aterrizó en Ezeiza y habló por primera vez como futuro técnico xeneize.
La espera llegó a su fin. Rodolfo Arruabarrena ya se encuentra en Buenos Aires y quedó a un paso de formalizar su regreso a Boca como entrenador. Después de varias horas de incertidumbre provocadas por la niebla que afectó la operación aérea, el Vasco aterrizó finalmente en Ezeiza y brindó sus primeras declaraciones antes de reunirse con Juan Román Riquelme para completar los últimos detalles de su contratación.
El exlateral y entrenador xeneize se mostró entusiasmado con el desafío que tiene por delante y dejó en claro que su decisión de volver estuvo respaldada por la confianza que tiene en el material humano con el que cuenta el club. "Confío en los jugadores que están, si no me hubiese quedado en casa con mi familia", afirmó apenas arribó al país.
La nueva etapa marcará el segundo ciclo de Arruabarrena al frente del conjunto azul y oro. Su primera experiencia se desarrolló entre 2014 y 2016, período en el que logró conquistar títulos y construir una identificación especial con gran parte de los hinchas. Ahora regresa en un contexto diferente, con la misión de reconstruir un equipo que no logró cumplir los objetivos durante el último semestre.
Durante el contacto con la prensa, el entrenador reconoció que todavía restaban formalidades administrativas para cerrar su vínculo, aunque dejó entrever que todo se encuentra encaminado. "Es la segunda etapa y espero poder estar a la altura y responderle a la gente que ha confiado en mí. Tratar de armar un equipo competitivo, que pueda demostrar y estar identificado con el hincha", expresó.
Arruabarrena también destacó la importancia de las conversaciones mantenidas con Riquelme antes de aceptar la propuesta. Según explicó, ambos analizaron diferentes aspectos relacionados con el presente futbolístico del club, el funcionamiento del plantel profesional y el trabajo realizado en las divisiones inferiores. Esa evaluación fue clave para que terminara tomando la decisión de regresar.
Uno de los temas centrales de su gestión estará relacionado con la renovación del plantel: el club ya comenzó a definir algunas salidas y existen futbolistas que no serán considerados para el próximo ciclo. Entre ellos aparecen nombres como Ánder Herrera y Nicolás Orsini, mientras que otros casos continúan bajo análisis.
A pesar de estos movimientos, el nuevo entrenador evitó enfocarse en las bajas y prefirió remarcar la calidad de los jugadores que seguirán formando parte del grupo. "Si he aceptado es porque estoy convencido de que hay un buen plantel. Habrá algunas bajas, habrá algunas altas, pero confío en los jugadores que están", insistió el Vasco, enviando un mensaje de respaldo hacia el actual plantel.
Respecto a los refuerzos, no quiso profundizar en nombres propios, aunque sí explicó cuáles son las características que considera fundamentales para vestir la camiseta de Boca. "Personalidad, no tiene que ser ni tan viejo ni tan joven; ni ser técnico ni ser no técnico, tiene que tener personalidad", señaló, dejando en claro que el aspecto mental será una prioridad en la construcción del nuevo equipo.
Así estará conformado el CT del Vasco Arruabarrena en Boca
Su cuerpo técnico también comienza a tomar forma: Diego Markic volverá a acompañarlo como principal colaborador, mientras que Juan Gobet y Amr Mokhtar integrarán el grupo de trabajo. Gustavo Roberti será uno de los preparadores físicos y todavía restan definir algunos cargos complementarios antes del inicio formal de la pretemporada.
El próximo 18 de junio comenzarán los entrenamientos en el predio de Ezeiza y allí arrancará oficialmente la era Arruabarrena. Además de buscar refuerzos para potenciar el plantel, el entrenador pretende observar de cerca a los juveniles y abrirles espacio a aquellos que considere preparados para competir en Primera División. El Club de la Ribera inicia un nuevo capítulo bajo la conducción de un hombre que conoce profundamente la historia y las exigencias del club.
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