Boca oficializó la inversión para ampliar la Bombonera: de cuánto es el monto inicial

Uno de los puntos más destacados del proyecto es la construcción de una nueva cuarta bandeja y de las torres de acceso que permitirán conectar ese sector con el resto del estadio. La iniciativa forma parte del denominado masterplan impulsado por la dirigencia y apunta a incrementar notablemente la cantidad de espectadores que podrán asistir a los partidos.

Boca va por otro sueño que no es la Séptima: la ampliación de la Bombonera

El secretario general Ricardo Rosica explicó el alcance de la propuesta y sostuvo: “Incluye la cuarta bandeja y las torres con ascensores para acceder a ella. Son obras que forman parte del masterplan de ampliación, el camino hacia nuestro sueño, que sumará 20.000 lugares más”.

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Mientras los trabajos de gran escala comienzan a planificarse, algunas modificaciones ya pueden observarse dentro del estadio. La institución confirmó que cuando vuelva a jugar como local el próximo 23 de julio habrá nuevos espacios habilitados en la platea L, una de las áreas contempladas dentro del programa de mejoras.

Además de los fondos destinados al crecimiento estructural, la institución reservó otros 4.174 millones de pesos para tareas de mantenimiento y modernización. Ese presupuesto contempla reparaciones de hormigón, renovación de instalaciones eléctricas, reemplazo de butacas, mejoras en sanitarios, actualización de la señalización, refacciones en sistemas de iluminación y diversas obras de infraestructura.

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La aprobación del presupuesto se produjo tras una votación que registró 123 apoyos y 51 rechazos. El ejercicio económico proyecta además un superávit superior a los 3.400 millones de pesos para la próxima temporada. Tras la asamblea, Rosica también se refirió al posicionamiento de los sectores opositores, que votaron en contra de la iniciativa. “Los 51 votos en contra fueron de la oposición. Todos los asambleístas de la oposición votaron en contra cuando en este presupuesto estaba la ampliación del estadio con un dinero proyectado para gastar”, afirmó.

Con la aprobación formal ya concretada, el club de la Ribera dio un paso institucional importante para avanzar en uno de los proyectos más esperados por sus socios. La ampliación de La Bombonera comienza a tomar forma dentro de los planes del club y abre una nueva etapa en la transformación de uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial.