Entre lágrimas: Ander Herrera cerró su etapa en Boca con una emotiva despedida

Herrera también tuvo palabras de agradecimiento para Juan Román Riquelme, con quien mantuvo una excelente relación desde su llegada a la institución. El presidente fue uno de los principales impulsores de su contratación y participó activamente en las conversaciones que permitieron concretar el arribo del español al fútbol argentino. En su mensaje, además, le deseó éxito a Arruabarrena y a su nuevo grupo de trabajo: "Lo mejor al nuevo cuerpo técnico, muchísimos éxitos, que serán de todos nosotros, los que queremos a este club", afirmó, dejando en claro que continuará siguiendo el día a día de Boca pese a su salida.

ander herrera

Durante su estadía en el club, Herrera logró construir un vínculo especial con gran parte de la hinchada. Más allá de las dificultades físicas que marcaron su paso por el equipo, el español siempre fue valorado por su compromiso, profesionalismo y sentido de pertenencia. "Ha sido un año y medio maravilloso. He conocido gente increíble, compartí vestuario con compañeros que consideraré amigos para toda la vida", manifestó al recordar su experiencia en la institución.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando habló sobre el impacto que tuvo Buenos Aires en su vida personal: "Espero venir seguido a La Bombonera. El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite ahí voy a estar. Me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos y mi mujer somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida. Gracias por todo y aguante Boca", concluyó entre lágrimas.

El paso de Ander Herrera por Boca

Desde lo futbolístico, su etapa estuvo marcada por las lesiones. Aunque llegó con grandes expectativas, los problemas musculares limitaron considerablemente su participación. En total disputó 29 partidos oficiales de los 68 que Boca jugó desde su incorporación, acumulando 1.174 minutos dentro del campo de juego.

Embed Único gol de Ander Herrera como jugador de Boca. pic.twitter.com/MC0US7hP7v — Archivo Boca (@BocaArchivo) June 11, 2026

Su único gol con la camiseta xeneize llegó frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores, uno de los momentos más recordados de su breve paso por el club. Sin embargo, las constantes complicaciones físicas terminaron condicionando su continuidad. Herrera sufrió seis desgarros musculares durante su estadía en Boca, una cifra que dificultó la posibilidad de encontrar regularidad.