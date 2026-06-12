Entre lágrimas: Ander Herrera cerró su etapa en Boca con una emotiva despedida
A través de un mensaje cargado de emoción, agradeció a los hinchas, a Riquelme y aseguró que seguirá ligado al Xeneize como simpatizante para toda la vida.
La reestructuración que comenzó en Boca tras la llegada de Rodolfo Arruabarrena ya dejó sus primeras consecuencias importantes. Una de ellas fue la salida de Ander Herrera, quien este viernes confirmó oficialmente el final de su ciclo en el club mediante un emotivo video que rápidamente generó repercusión entre los hinchas. El experimentado mediocampista español, de 36 años, había sido informado de que no formaba parte de los planes del nuevo entrenador para la próxima temporada.
Tras alcanzar un acuerdo con la dirigencia para finalizar su contrato, eligió despedirse públicamente con un mensaje cargado de agradecimiento y emoción. La despedida mostró a un Herrera visiblemente conmovido. Durante varios pasajes del video, el ex futbolista de Athletic Club, Manchester United y Paris Saint-Germain (PSG) luchó por contener las lágrimas mientras repasaba su experiencia en el fútbol argentino y especialmente en Boca.
"Hola bosteros. Estoy aquí para comunicaros que el club y yo hemos decidido continuar esta aventura de una manera diferente, esta vez va a ser como hincha para el resto de mi vida", expresó al comienzo del mensaje. El español siempre había reconocido públicamente su admiración incluso antes de llegar al club. Su desembarco a comienzos de 2025 representó la concreción de un deseo que había manifestado en reiteradas oportunidades a lo largo de su carrera profesional.
Por eso, la despedida tuvo una carga sentimental especial. "Agradecer muchísimo la oportunidad que me ha dado el club de jugar aquí, uno de los sueños que he tenido durante mi carrera, haber podido representar a este club, usar estos colores", señaló el volante, recordando lo que significó para él vestir la camiseta azul y oro.
Herrera también tuvo palabras de agradecimiento para Juan Román Riquelme, con quien mantuvo una excelente relación desde su llegada a la institución. El presidente fue uno de los principales impulsores de su contratación y participó activamente en las conversaciones que permitieron concretar el arribo del español al fútbol argentino. En su mensaje, además, le deseó éxito a Arruabarrena y a su nuevo grupo de trabajo: "Lo mejor al nuevo cuerpo técnico, muchísimos éxitos, que serán de todos nosotros, los que queremos a este club", afirmó, dejando en claro que continuará siguiendo el día a día de Boca pese a su salida.
Durante su estadía en el club, Herrera logró construir un vínculo especial con gran parte de la hinchada. Más allá de las dificultades físicas que marcaron su paso por el equipo, el español siempre fue valorado por su compromiso, profesionalismo y sentido de pertenencia. "Ha sido un año y medio maravilloso. He conocido gente increíble, compartí vestuario con compañeros que consideraré amigos para toda la vida", manifestó al recordar su experiencia en la institución.
Uno de los momentos más emotivos llegó cuando habló sobre el impacto que tuvo Buenos Aires en su vida personal: "Espero venir seguido a La Bombonera. El club tiene a un bostero en Europa y siempre que me necesite ahí voy a estar. Me llevo una hija nacida en Buenos Aires, que junto a mis otras dos y mi mujer somos una familia de bosteros para el resto de nuestra vida. Gracias por todo y aguante Boca", concluyó entre lágrimas.
El paso de Ander Herrera por Boca
Desde lo futbolístico, su etapa estuvo marcada por las lesiones. Aunque llegó con grandes expectativas, los problemas musculares limitaron considerablemente su participación. En total disputó 29 partidos oficiales de los 68 que Boca jugó desde su incorporación, acumulando 1.174 minutos dentro del campo de juego.
Su único gol con la camiseta xeneize llegó frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores, uno de los momentos más recordados de su breve paso por el club. Sin embargo, las constantes complicaciones físicas terminaron condicionando su continuidad. Herrera sufrió seis desgarros musculares durante su estadía en Boca, una cifra que dificultó la posibilidad de encontrar regularidad.
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