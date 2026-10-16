Boca vs. Talleres, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

EN VIVO
-
22:16
Terminó el primer tiempo: por ahora, todo igualado en la Bombonera
-
21:49
Merentiel le dio un pronto empate a Boca
-
21:39
Talleres abrió el marcador con un golazo de Galarza
-
21:29
Comenzó el duelo entre Boca y Talleres
-
21:24
Cómo llegan Boca y Talleres a este duelo
-
21:24
Formaciones de Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A
-
21:24
Horario y televisación
Boca recibe a Talleres este viernes, desde las 21.30, en La Bombonera, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura.
Dejá tu comentario