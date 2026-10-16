Boca vs. Talleres, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cómo llegan Boca y Talleres a este duelo

De cara al encuentro, el "Xeneize" buscará recuperarse en el campeonato local después de la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, ya que la próxima semana disputará la revancha en Brasil con la obligación de revertir el resultado para continuar en carrera en el certamen continental.

En el plano local, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de igualar 2-2 ante Instituto y buscará volver al triunfo para mantenerse en la pelea dentro de la Zona A. Además, si consigue los tres puntos, llegará a las 54 unidades en la Tabla Anual y quedará como líder provisional, al menos hasta que juegue Independiente Rivadavia, que actualmente encabeza la clasificación con 52 puntos.

Por su parte, Talleres necesita sumar para mejorar su posición en la Zona A y llegar con mayor confianza a la recta decisiva del campeonato. En el Clausura, el conjunto cordobés viene de empatar con Independiente en el Mario Alberto Kempes y se ubica en la última posición de su zona, con nueve unidades.