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Boca vs. Talleres, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Boca vs. Talleres, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Boca vs. Talleres, por el Torneo Clausura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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El "Xeneize", que enfoca todos sus cañones a la revancha con Vasco da Gama, recibe a Talleres con el objetivo de volver a la victoria.

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Boca recibe a Talleres este viernes, desde las 21.30, en La Bombonera, por la fecha 13 de la Zona A del Torneo Clausura.

Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura: minuto a minuto

Terminó el primer tiempo: por ahora, todo igualado en la Bombonera

Merentiel le dio un pronto empate a Boca

Talleres abrió el marcador con un golazo de Galarza

Con un derechazo desde afuera del área, el jugador de T rompió el arco xeneize y puso en ventaja a su equipo.

Comenzó el duelo entre Boca y Talleres

Cómo llegan Boca y Talleres a este duelo

De cara al encuentro, el "Xeneize" buscará recuperarse en el campeonato local después de la derrota por 1-0 ante Vasco da Gama, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, ya que la próxima semana disputará la revancha en Brasil con la obligación de revertir el resultado para continuar en carrera en el certamen continental.

En el plano local, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de igualar 2-2 ante Instituto y buscará volver al triunfo para mantenerse en la pelea dentro de la Zona A. Además, si consigue los tres puntos, llegará a las 54 unidades en la Tabla Anual y quedará como líder provisional, al menos hasta que juegue Independiente Rivadavia, que actualmente encabeza la clasificación con 52 puntos.

Por su parte, Talleres necesita sumar para mejorar su posición en la Zona A y llegar con mayor confianza a la recta decisiva del campeonato. En el Clausura, el conjunto cordobés viene de empatar con Independiente en el Mario Alberto Kempes y se ubica en la última posición de su zona, con nueve unidades.

Formaciones de Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.
  • Estadio: La Bombonera.
  • Árbitro: Luis Lobo Medina.
  • VAR: José Carreras.
  • TV: TNT Sports.

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