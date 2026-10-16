Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura.
Este viernes desde las 21.30, Boca se mide ante Talleres en la Bombonera por la 13° jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Tras caer 1-0 con Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana, el DT Rodolfo Arruabarrena dispondrá de un once alternativo para cuidar titulares de cara a la revancha en territorio brasileño.
En el torneo local, donde viene de empatar 2-2 frente a Instituto, el Xeneize necesita sumar de a tres para quedar como líder provisional de la Tabla Anual con 54 puntos, superando al menos por un momento a Independiente Rivadavia (52).
Por su parte, la escuadra cordobesa llega última en su zona con 9 unidades tras igualar frente a Independiente y buscará un triunfo reparador que le devuelva la confianza en el tramo final del certamen.
Formaciones de Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura - Zona A
- Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Rodrigo Battaglia, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Ángel Romero, Sebastián Villa y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.
Cómo ver EN VIVO Boca vs. Talleres
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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