Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Boca vs. Talleres por el Torneo Clausura

Este viernes desde las 21.30, Boca se mide ante Talleres en la Bombonera por la 13° jornada de la Zona A del Torneo Clausura. Tras caer 1-0 con Vasco da Gama por la semifinal de la Copa Sudamericana, el DT Rodolfo Arruabarrena dispondrá de un once alternativo para cuidar titulares de cara a la revancha en territorio brasileño.