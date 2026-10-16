La polémica frase del hijo de Jair Bolsonaro sobre Boca y La Bombonera: "Tiene mal olor"

La situación judicial de Eduardo Bolsonaro en Brasil

El exdiputado también quedó involucrado en una causa judicial relacionada con presuntas presiones sobre autoridades brasileñas. Según la información incluida en los antecedentes del caso, en junio de 2026 el Supremo Tribunal Federal de Brasil lo condenó a cuatro años y dos meses de prisión por coacción en el curso de un proceso judicial.

La sentencia estuvo vinculada con gestiones que habría impulsado en Estados Unidos para intentar interferir en el proceso contra su padre. Eduardo se instaló en ese país en 2025 y manifestó que no tenía previsto regresar a Brasil para cumplir la condena.