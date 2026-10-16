La polémica frase del hijo de Jair Bolsonaro sobre Boca y La Bombonera: "Tiene mal olor"
El hijo del expresidente brasileño lanzó una inesperada crítica contra el estadio xeneize durante una entrevista con Esteban Trebucq.
Eduardo Bolsonaro quedó envuelto en una polémica tras lanzar una crítica contra Boca y La Bombonera. El exdiputado brasileño realizó un comentario despectivo sobre el estadio del Xeneize que sorprendió al periodista Esteban Trebucq y rápidamente llamó la atención.
“La Bombonera tiene mal olor”, expresó el político brasileño durante la conversación con Trebucq. La frase generó sorpresa por el tono de la declaración y por tratarse de uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino. Después de realizar el comentario, se rio e intentó suavizar sus palabras. Sin embargo, la frase ya había quedado expuesta y se convirtió en el eje de la polémica.
El estadio Alberto J. Armando es uno de los símbolos más reconocidos del club de la Ribera y se destaca por el ambiente que generan sus hinchas durante los partidos. Por eso, la crítica del dirigente brasileño apuntó directamente contra un lugar que forma parte de la identidad del club y de su historia.
¿Quién es Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro?
Eduardo Bolsonaro es abogado, expolicía federal y político brasileño. Es uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, quien estuvo al frente del gobierno de Brasil entre 2019 y 2022, y ahora fue sentenciado por el Supremo Tribunal Federal a 27 años y 3 meses de prisión tras ser hallado culpable de liderar un intento de golpe de Estado y una organización criminal armada.
Identificado con la derecha conservadora brasileña,tuvo participación activa en la política de su país y protagonizó distintas controversias públicas. También respaldó políticamente a su hermano Flávio Bolsonaro, senador que busca consolidar su espacio dentro de la política brasileña.
La situación judicial de Eduardo Bolsonaro en Brasil
El exdiputado también quedó involucrado en una causa judicial relacionada con presuntas presiones sobre autoridades brasileñas. Según la información incluida en los antecedentes del caso, en junio de 2026 el Supremo Tribunal Federal de Brasil lo condenó a cuatro años y dos meses de prisión por coacción en el curso de un proceso judicial.
La sentencia estuvo vinculada con gestiones que habría impulsado en Estados Unidos para intentar interferir en el proceso contra su padre. Eduardo se instaló en ese país en 2025 y manifestó que no tenía previsto regresar a Brasil para cumplir la condena.
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