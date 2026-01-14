Boca y Millonarios empataron sin goles en la Copa Miguel Russo y ambos se llevaron un trofeo

Final sin goles en la Bombonera
Boca y Millonarios igualaron 0-0 en la Copa Miguel Ángel Russo.
EN VIVOPrimera prueba
En el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, el conjunto de Claudio Úbeda puso primera en el año con un magro 0-0, que pudo haberlo ganado por el penal que le atajaron a Zeballos.
Boca volvió a presentarse oficialmente ante su público este miércoles desde las 19, cuando recibió a Millonarios de Colombia en La Bombonera por un amistoso internacional que tuvo un condimento emocional especial pero que no tuvo goles pero sí trofeo para los dos equipos.
El encuentro se jugó en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, un homenaje a uno de los entrenadores más emblemáticos de la historia reciente del club, también muy identificado con el conjunto colombiano.
Luego de varias semanas de trabajos intensos en la pretemporada, donde el foco estuvo puesto en la preparación física y la recuperación de futbolistas, el equipo de Claudio Úbeda tuvo su primera prueba formal del 2026. Fue el primero de los dos amistosos programados antes del inicio del Torneo Apertura, ya que el domingo se medirá frente a Olimpia de Paraguay.
En esta oportunidad, el "Xeneize" completó un partido discreto sin demasiadas luces, pero en el que no pasó sobresaltos y mereció ganar. Incluso tuvo el triunfo sobre la hora con un penal que De Amores le atajó a Exequiel Zeballos.
Luego del encuentro, el Chelo Delgado le entregó una copa a cada uno de los capitanes: Leandro Paredes y Radamel Falcao García.
Dejá tu comentario