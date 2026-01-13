Los 11 de Claudio Úbeda para el primer amistoso de Boca en 2026

cavani

En tanto, el entrenador apostará a la línea de cuatro que terminó el 2025 en buen nivel, con Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco defendiendo el arco de Agustín Marchesín.

En el medio, Leandro Paredes estaría rodeado por Ander Herrera y Milton Delgado; mientras que arriba, a la dupla casi fija de Miguel Merentiel y Exequiel Palacios, se le sumará Kevin Zenón, sin dudas uno de los futbolistas a recuperar.

La posible alineación de Boca para el amistoso ante Millonarios

De no mediar sorpresas, el primer equipo de Claudio Úbeda en 2026 sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos.