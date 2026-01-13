Los 11 de Claudio Úbeda para el primer amistoso de Boca en 2026
El ratificado entrenador inicia la temporada con un emotivo encuentro ante Millonarios en la Bombonera, con tres bajas importantes.
Boca se prepara para dar inicio de un 2026 que lo tendrá nuevamente disputado la Copa Libertadores, y este miércoles será el turno del primer amistoso, ante Millonarios de Colombia, por lo que el entrenador Claudio Úbeda prepara su primer equipo del año.
El encuentro se juega este miércoles desde las 19 horas en la Bombonera, con transmisión de Disney+, y además de ser una prueba de cara a la nueva temporada, se trata de un partido en homenaje al fallecido Miguel Ángel Russo.
Sin refuerzos ni caras nuevas para exhibir, el exinterino y ya ratificado DT "xeneize" pondrá lo que parece ser la base del equipo titular que intentará pelear en plano local y continental este año.
Las malas para Úbeda son que no podrá contar con tres piezas claves y que seguramente pelearán por un lugar entre los titulares: Edinson Cavani, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia.
“Están trabajando para llegar a la primera fecha del Torneo Apertura 2026. Cavani arrastra una molestia lumbar, Battaglia una tendinitis y Palacios un dolor en la rodilla”, explicaron este martes en ESPN.
En tanto, el entrenador apostará a la línea de cuatro que terminó el 2025 en buen nivel, con Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco defendiendo el arco de Agustín Marchesín.
En el medio, Leandro Paredes estaría rodeado por Ander Herrera y Milton Delgado; mientras que arriba, a la dupla casi fija de Miguel Merentiel y Exequiel Palacios, se le sumará Kevin Zenón, sin dudas uno de los futbolistas a recuperar.
La posible alineación de Boca para el amistoso ante Millonarios
De no mediar sorpresas, el primer equipo de Claudio Úbeda en 2026 sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón, Miguel Merentiel, Exequiel Zeballos.
