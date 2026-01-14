El emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en Boca vs. Millonarios

Cómo llegan Boca y Millonarios

El partido ante Millonarios llega con algunas particularidades. Boca no podrá contar con Edinson Cavani, Carlos Palacios ni Rodrigo Battaglia, quienes quedaron al margen por diferentes dolencias físicas que les impidieron participar de las prácticas de fútbol de la semana. Estas ausencias obligaron al cuerpo técnico a modificar el plan inicial y ensayar variantes tanto en nombres como en sistema táctico.

Todo indica que el tradicional 4-4-2 utilizado en el cierre del torneo pasado quedará de lado para darle paso a un 4-3-3 bien definido. La idea es poblar el mediocampo con jugadores de buen pie y dinámica, liberar a los extremos y apostar a un solo centrodelantero como referencia. En ese contexto, Ander Herrera aparece como una fija en la mitad de la cancha, mientras que en ataque se abre una competencia interesante por los costados.

Kevin Zenón y Brian Aguirre se disputan un lugar como extremo derecho, aunque el primero corre con ventaja tras sus buenas actuaciones en los entrenamientos. Del otro lado, Exequiel Zeballos será una de las cartas ofensivas principales, acompañado por Miguel Merentiel como nueve. Leandro Paredes, capitán y referente del equipo, será el eje del juego en el mediocampo.

Del lado de Millonarios, el equipo colombiano llegará con mayor rodaje, aunque también con desgaste. El domingo pasado enfrentó a River en Montevideo y cayó por la mínima diferencia, en otro amistoso de pretemporada ante un grande del fútbol argentino. Identificados con Russo, los “Millos” cerrarán así una serie de partidos preparatorios de alto nivel.