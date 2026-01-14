Ni Pack Fútbol ni pelota libre: quién transmite en vivo Boca vs. Millonarios
El Xeneize retoma la actividad ante su gente en la Copa Miguel Ángel Russo, con pruebas tácticas, caras nuevas y la mira puesta en el Apertura
Boca vuelve a presentarse oficialmente ante su público este miércoles desde las 19, cuando reciba a Millonarios de Colombia en La Bombonera por un amistoso internacional que tendrá un condimento especial.
El encuentro se disputará en el marco de la Copa Miguel Ángel Russo, un homenaje a uno de los entrenadores más emblemáticos de la historia reciente del club, también muy identificado con el conjunto colombiano. La novedad es que no es transmitido ni por ESPN Premium ni por TNT Sports, sino que se ve en vivo por la plataforma de streaming Disney+.
Luego de varias semanas de trabajos intensos en la pretemporada, donde el foco estuvo puesto en la preparación física y la recuperación de futbolistas, el equipo de Claudio Úbeda tendrá su primera prueba formal del 2026. Será, además, el primero de los dos amistosos programados antes del inicio del Torneo Apertura, ya que el domingo el Xeneize se medirá frente a Olimpia de Paraguay.
El partido ante Millonarios llega con algunas particularidades. Boca no podrá contar con Edinson Cavani, Carlos Palacios ni Rodrigo Battaglia, quienes quedaron al margen por diferentes dolencias físicas que les impidieron participar de las prácticas de fútbol de la semana. Estas ausencias obligaron al cuerpo técnico a modificar el plan inicial y ensayar variantes tanto en nombres como en sistema táctico.
La probable formación de Boca para recibir a Millonarios
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ander Herrera, Leandro Paredes, Milton Delgado; Kevin Zenón o Brian Aguirre, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo Boca vs. Millonario
La televisación estará a cargo de la plataforma de streaming Disney+.
