Insólito: un hincha de Argentinos se quejó porque Alan Varela fue suplente

"El único que juega al fútbol... y estás ahí. Si, él único de estos burros", le gritó el hombre de avanzada edad al joven jugador Xeneize, que lo escuchó perfectamente y le respondió con una sonrisa algo vergonzosa, ya que estaba al lado del resto de sus compañeros.

Boca no pasa por su mejor momento, el clima de tensión no cesa y los resultados deportivos no acompañan. En un gran nivel, el Bicho lo superó sin mayores preocupaciones y se prendió en la cima del torneo.