Boca no tiene paz: las explosivas declaraciones de Cristian Traverso contra Darío Benedetto

"Estoy cansado de las disculpas (de Benedetto), eh. Estoy cansado. Disculpas por esto, por aquello, por lo otro... No te mandes más cagadas, hermano. Y listo. Dejate de joder. Me cansó. Es un excelente jugador, que me haga 50 goles por torneo, pero esto no suma nada", comenzó el hoy panelista de TyC Sports.

Y apuntó: "¿Cómo lo vas a exponer así a tu compañero? Yo si fuera Zambrano estaría pensando en qué momento lo voy a agarrar, en qué momento se la voy a dar. ¿Qué te vas a quedar como el vivo vos y yo soy el boludo? Yo en algún momento te la cobro".

Cristian Traverso, de opiniones encontradas con su club en el último tiempo, bancó al defensor peruano en la disputa y sostuvo: "Quedó humillado porque lo vigilantearon, otra vez. Lo vigilantean adentro de la cancha. Después se come un churrasco y tiene que salir a jugar...".

https://twitter.com/TyCSports/status/1559546252072833026 Cristian Traverso liquidó a Pipa Benedetto.



