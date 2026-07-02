Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Noruega, por su parte, se clasificó a la fase eliminatoria tras finalizar segunda del Grupo I, por detrás de Francia y por delante de Senegal, que avanzó como uno de los mejores terceros. En los 16avos de final dio una de las grandes sorpresas del campeonato al vencer 2 a 1 a Costa de Marfil y se aseguró un lugar entre los 16 mejores.