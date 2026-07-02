Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026: horario, formaciones y TV
Brasil busca los cuartos ante Noruega, que viene de eliminar a Costa de Marfil y se presenta como una de las sorpresas del torneo. Los detalles en la nota.
Brasil y Noruega se enfrentarán este domingo, desde las 17 (hora de Argentina), en Nueva Jersey, por los octavos de final del Mundial 2026.
Será el primer encuentro de la jornada y pondrá en juego un lugar entre los ocho mejores del certamen. El partido será televisado por DSports y el ganador avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará al vencedor del cruce entre México e Inglaterra.
La selección brasileña llega como una de las grandes candidatas al título. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti terminó como líder e invicto del Grupo C, por delante de Marruecos, y en los 16avos de final ratificó su favoritismo al derrotar 2 a 1 a Japón.
Con un plantel repleto de figuras y una de las delanteras más efectivas del torneo, la "Verdeamarela" intentará meterse nuevamente entre los ocho mejores y seguir firme en su objetivo de conquistar su sexto Mundial.
Noruega, por su parte, se clasificó a la fase eliminatoria tras finalizar segunda del Grupo I, por detrás de Francia y por delante de Senegal, que avanzó como uno de los mejores terceros. En los 16avos de final dio una de las grandes sorpresas del campeonato al vencer 2 a 1 a Costa de Marfil y se aseguró un lugar entre los 16 mejores.
Liderada por Erling Haaland y Martín Odegaard, la selección nórdica buscará dar otro golpe frente a Brasil y alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, cuando cayó 1 a 0 ante Italia.
Formaciones de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026
Brasil: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Odegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.
Horario y televisación
- Hora: 17:00
- TV: DSports
- Árbitro: A confirmar
- Estadio: Nueva Jersey
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario