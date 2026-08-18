Oficial: el Gobierno prohíbe el ingreso al país a quienes posterguen la renovación del pasaporte

Este margen de seis meses de validez en el pasaporte aplica de forma estricta a los turistas de fuera de la región.

Brasil

Solicita que la validez esté acoplada al tiempo de visita, pero eleva la exigencia a hasta 6 meses de vigencia para viajeros de extrazona.

Consejos a la hora de viajar: la importancia del pasaporte vigente

Para esquivar contratiempos, cancelaciones forzadas o pérdidas económicas, la sugerencia de los especialistas es revisar el estado del pasaporte bastante antes de armar la valija. De este modo, en caso de que el documento no cumpla con la ventana de tiempo requerida, habrá margen suficiente para gestionar un turno de renovación express.