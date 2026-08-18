Oficial: el Gobierno prohíbe el ingreso al país a quienes posterguen la renovación del pasaporte
Migraciones aconseja verificar la vigencia del pasaporte antes de viajar para evitar demoras en las fronteras. Todo lo que hay que saber.
Un descuido burocrático puede arruinar cualquier plan de viaje. Ante el flujo constante de personas que cruzan la frontera del país a través del Aeropuerto de Ezeiza o de Aeroparque -ya sea por turismo, negocios o placer-, los organismos migratorios encendieron las alarmas sobre un punto crítico: la fecha de caducidad del pasaporte.
En los puestos de control aéreos y terrestres, la tolerancia es nula. Presentarse con un documento vencido o sin el margen temporal exigido implica la denegación automática del acceso, dejando al pasajero en el punto de partida y sin margen de maniobra.
Requisitos contrapuestos sobre el pasaporte: ¿qué exige cada frontera?
Aunque el objetivo de ambos Estados es garantizar que el visitante permanezca legalmente documentado durante toda su estadía, los criterios de validez no son idénticos:
- Argentina
Exige que la vigencia del pasaporte cubra la estadía y se extienda por unos meses adicionales tras la llegada.
Cabe señalar que las exigencias varían según la nacionalidad del viajero. Si sos ciudadano de un país miembro o asociado del Mercosur (como Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador o Colombia), podés cruzar las fronteras portando exclusivamente tu Documento Nacional de Identidad (DNI) o cédula vigente, sin la obligación de presentar pasaporte.
Este margen de seis meses de validez en el pasaporte aplica de forma estricta a los turistas de fuera de la región.
- Brasil
Solicita que la validez esté acoplada al tiempo de visita, pero eleva la exigencia a hasta 6 meses de vigencia para viajeros de extrazona.
Consejos a la hora de viajar: la importancia del pasaporte vigente
Para esquivar contratiempos, cancelaciones forzadas o pérdidas económicas, la sugerencia de los especialistas es revisar el estado del pasaporte bastante antes de armar la valija. De este modo, en caso de que el documento no cumpla con la ventana de tiempo requerida, habrá margen suficiente para gestionar un turno de renovación express.
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