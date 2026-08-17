Tricampeones: Argentina venció a Brasil y se coronó otra vez en el Sudamericano Sub-17 de futsal

La situación se complicó todavía más para la Albiceleste cuando Gian Soñer recibió la tarjeta roja a los 17 minutos luego de un codazo sobre Caua. La expulsión obligó al conjunto nacional a reorganizarse y afrontar un tramo decisivo del partido en inferioridad numérica.

Brasil aprovechó la circunstancia y, durante el segundo tiempo, consiguió llegar al empate. A los siete minutos de esa etapa, Luka Berroeco apareció luego de un centro al área y marcó el 1-1. A partir de entonces, el partido se transformó en un duelo de máxima tensión, con ambos equipos intentando evitar cualquier error que pudiera costarles el campeonato.

Con el empate instalado en el marcador, la final tuvo que definirse en el tiempo suplementario. Fue allí cuando apareció la figura de Lorenzo Sampedro. El capitán argentino sacó un zurdazo decisivo para marcar el 2-1 y devolverle la ventaja a la selección nacional en el momento más importante del campeonato.

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Argentina levantó el trofeo y se consagró en #FutsalEnDSPORTS por tercera vez. pic.twitter.com/gADpnFLtmy — DSPORTS (@DSports) August 16, 2026

Brasil intentó reaccionar durante los minutos restantes y buscó llevar nuevamente el partido al empate, pero Argentina logró sostener la diferencia. La defensa respondió ante los últimos intentos del conjunto brasileño y el pitazo final desató la celebración de todo el plantel.

Las imágenes del festejo reflejaron la magnitud de la conquista. Los futbolistas argentinos terminaron abrazados, algunos arrodillados sobre la cancha y otros visiblemente emocionados. Luego, el capitán Lorenzo Sampedro levantó el trofeo junto a sus compañeros mientras todos cantaban: “Dale, campeón”.

Una campaña que terminó con otra vuelta olímpica

Argentina había terminado segunda en el Grupo B con nueve puntos. En esa instancia consiguió goleadas ante Ecuador, por 5-0; Perú, por 8-0; y Bolivia, por 6-1. La única derrota llegó justamente frente a Brasil, que se impuso 2-0 y parecía quedar mejor posicionado de cara a una eventual definición. Sin embargo, respondió en el momento más importante. En semifinales derrotó 2-1 a Venezuela y consiguió el boleto para la final, mientras que Brasil llegó al partido decisivo después de golear 7-0 a Paraguay.

La victoria en Luque permitió además extender una racha histórica. Argentina ya había derrotado a Brasil en las finales de 2022 y 2024, por 2-1 y 2-0, respectivamente. Ahora volvió a imponerse frente al clásico rival, esta vez por 2-1 y en tiempo suplementario. Desde la creación del torneo en 2016, Brasil había conseguido quedarse con la primera edición, disputada en Foz de Iguazú, tras vencer 4-2.