Bronca, gestos y otra derrota: Neymar explotó contra Vojvoda del Santos tras ser reemplazado
El astro brasileño se mostró furioso con el entrenador argentino durante la caída ante Flamengo. Su equipo sigue en zona de descenso y la tensión crece en el vestuario.
El regreso de Neymar al Brasileirao prometía ser una fiesta, pero terminó en escándalo. Durante la derrota de Santos por 3-2 frente a Flamengo en el estadio Maracaná, el crack brasileño protagonizó una escena tensa al reaccionar con enojo luego de ser sustituido por el entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda.
El episodio, captado por las cámaras y viralizado en redes sociales, dejó en evidencia el clima de frustración que atraviesa el equipo paulista en plena lucha por la permanencia. Neymar, titular por primera vez tras casi dos meses de inactividad, mostró destellos de su talento durante el primer tiempo: estuvo cerca del gol en dos oportunidades y generó peligro constante.
Sin embargo, cuando el marcador ya era 3-0 en favor del local, Vojvoda decidió reemplazarlo por el argentino Benjamín Rollheiser. El delantero, visiblemente molesto, se dirigió al banco de suplentes con gestos de desaprobación, cuestionando la decisión técnica. “¿A mí?”, se le leyó decirle al entrenador antes de marcharse directamente a los vestuarios.
La tensión no se limitó al cuerpo técnico. En una jugada defensiva, Neymar discutió con el defensor Zé Ivaldo por un despeje largo que consideró innecesario. Los gestos del exjugador del Barcelona y PSG evidenciaron la incomodidad de una figura acostumbrada a la excelencia, ahora atrapada en la irregularidad de un equipo que pelea por no descender.
Flamengo, impulsado por los goles de Léo Pereira, Jorge Carrascal y Bruno Henrique, dominó gran parte del encuentro. Recién sobre el final, Santos descontó gracias a Gabriel Bontempo y al argentino Lautaro Díaz, pero la reacción no alcanzó. El resultado dejó al Peixe con 33 puntos, en puestos de descenso, a dos de Vitoria, el último fuera de la zona roja.
Tras el partido, Neymar no se contuvo en sus declaraciones: “El árbitro es pésimo, además de malo, es arrogante”, lanzó ante la prensa, sumando una crítica más al clima de tensión. Vojvoda, por su parte, buscó bajarle el tono al conflicto: “Es normal que un jugador de su jerarquía se enoje al salir. Lo importante es que canalice esa energía en el campo”.
La derrota agrava el presente del Santos, que afronta un cierre de torneo dramático. Con solo cinco fechas por disputar, el equipo depende de una reacción urgente para evitar el descenso. En medio del caos, Ney, símbolo y esperanza del club, enfrenta la presión de ser el líder que devuelva la calma a un vestuario cada vez más convulsionado.
