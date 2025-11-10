Bronca, gestos y otra derrota: Neymar explotó contra Vojvoda del Santos tras ser reemplazado

neymar

Tras el partido, Neymar no se contuvo en sus declaraciones: “El árbitro es pésimo, además de malo, es arrogante”, lanzó ante la prensa, sumando una crítica más al clima de tensión. Vojvoda, por su parte, buscó bajarle el tono al conflicto: “Es normal que un jugador de su jerarquía se enoje al salir. Lo importante es que canalice esa energía en el campo”.

La derrota agrava el presente del Santos, que afronta un cierre de torneo dramático. Con solo cinco fechas por disputar, el equipo depende de una reacción urgente para evitar el descenso. En medio del caos, Ney, símbolo y esperanza del club, enfrenta la presión de ser el líder que devuelva la calma a un vestuario cada vez más convulsionado.