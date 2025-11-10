Boca se adueñó del Superclásico y condenó a River: así está la Tabla Anual 2025 a una fecha del final

zeballos boca river

Para colmo, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra podrían superarlo si logran triunfar en sus respectivos compromisos. El Clausura, que ya transita su tramo final, definirá también los descensos y la lucha por la permanencia. Mientras el Xeneize se afianza como puntero de la Zona A con 26 puntos, el equipo de Marcelo Gallardo suma 21 y se mantiene en zona de clasificación, aunque con poco margen: solo cinco puntos lo separan de Sarmiento y Gimnasia, que aún sueñan con entrar al grupo de los ocho mejores.