Boca se adueñó del Superclásico y condenó a River: así está la Tabla Anual 2025 a una fecha del final
El conjunto de Claudio Úbeda derrotó 2-0 a River en La Bombonera, aseguró su lugar en la Copa Libertadores y complicó al Millonario, que podría caer a la Copa Sudamericana.
La victoria de Boca sobre River no solo encendió la pasión del Superclásico, sino que también movió por completo el tablero del Torneo Clausura 2025 y las clasificaciones a las copas internacionales. En un estadio colmado, el Xeneize se impuso 2-0 con goles de Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos, resultado que le permitió sellar su acceso a la fase final del certamen y, además, asegurar su boleto directo a la próxima edición de la Copa Libertadores.
El equipo de la Ribera llegó a 59 puntos en la Tabla Anual, ubicándose segundo detrás de Rosario Central, que lidera con 66. Esa posición le garantiza la clasificación directa al torneo continental, un objetivo que el club se había trazado desde el arranque de la temporada. Por su parte, el de Núñez, que quedó tercero con 52 unidades, deberá recuperar terreno si no quiere perder su lugar en el máximo certamen continental.
Para colmo, Argentinos Juniors y Deportivo Riestra podrían superarlo si logran triunfar en sus respectivos compromisos. El Clausura, que ya transita su tramo final, definirá también los descensos y la lucha por la permanencia. Mientras el Xeneize se afianza como puntero de la Zona A con 26 puntos, el equipo de Marcelo Gallardo suma 21 y se mantiene en zona de clasificación, aunque con poco margen: solo cinco puntos lo separan de Sarmiento y Gimnasia, que aún sueñan con entrar al grupo de los ocho mejores.
La fecha 15 del campeonato dejó varios resultados clave. Rosario Central, líder de la Zona B, empató 0-0 con San Lorenzo, asegurando su invicto y su lugar en la próxima Supercopa Internacional. En tanto, Racing venció 1-0 a Defensa y Justicia y volvió a meterse en zona de playoffs, al tiempo que Talleres aseguró su permanencia en Primera con un triunfo ante Platense. En el fondo de la tabla, Godoy Cruz quedó al borde del descenso tras perder frente a Atlético Tucumán y dependerá de un milagro para mantenerse.
En la lucha por las copas, los clasificados hasta ahora son Rosario Central, Boca Juniors, Platense (campeón del Apertura), Independiente Rivadavia (ganador de la Copa Argentina), River Plate (que disputaría la Fase 2) y el futuro campeón del Clausura. A la Sudamericana accederían Argentinos, Riestra, San Lorenzo, Racing, Barracas Central y Tigre.
De este modo, el triunfo de Boca en el Superclásico no solo tuvo valor simbólico: definió el rumbo de la temporada. Con su lugar asegurado en la Libertadores y el liderazgo en su grupo, el conjunto azul y oro se ilusiona con un cierre ideal. En cambio, River quedó obligado a sumar en las últimas jornadas para no despedirse de un torneo que lo tiene lejos de su mejor versión.
Así está la Tabla Anual 2025 a una fecha del final
