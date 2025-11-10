El divertido comentario de Franco Colapinto a Dua Lipa tras el Superclásico en La Bombonera

image

La publicación original del club mostraba a Dua Lipa posando con una camiseta de Boca con el número 10 y su nombre, además de un mensaje donde la artista expresaba su entusiasmo tras su paso por el estadio: “Me encanta la energía, es perfecta la gente”. La cantante disfrutó el partido desde uno de los palcos junto a Riquelme y otros directivos del club, y fue vista alentando durante el encuentro, algo que no pasó inadvertido por las cámaras ni por los fanáticos presentes.