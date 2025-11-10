El divertido comentario de Franco Colapinto a Dua Lipa tras el Superclásico en La Bombonera
El piloto argentino, fanático de Boca, bromeó con la cantante británica luego de su visita al estadio y su foto junto a Juan Román Riquelme.
Franco Colapinto volvió a demostrar su pasión por Boca y, esta vez, lo hizo con humor. Luego del triunfo del Xeneize por 2-0 ante River en La Bombonera, el piloto argentino de Alpine aprovechó la publicación del club en Instagram -que mostraba a Dua Lipa junto al presidente Juan Román Riquelme para dejar un comentario que rápidamente se viralizó.
“Era ganar o ganar hoy. Qué motivación. Que venga a alguna carrera”, escribió Colapinto en referencia a la presencia de la cantante británica en el Superclásico. Su mensaje, acompañado de emojis de risa, despertó la simpatía de miles de fanáticos y generó una oleada de reacciones entre los hinchas xeneizes, que celebraron su ocurrencia.
La publicación original del club mostraba a Dua Lipa posando con una camiseta de Boca con el número 10 y su nombre, además de un mensaje donde la artista expresaba su entusiasmo tras su paso por el estadio: “Me encanta la energía, es perfecta la gente”. La cantante disfrutó el partido desde uno de los palcos junto a Riquelme y otros directivos del club, y fue vista alentando durante el encuentro, algo que no pasó inadvertido por las cámaras ni por los fanáticos presentes.
Colapinto, que viene de competir en el Gran Premio de Brasil -donde terminó 15°-, había prometido no hablar del partido antes de correr “para no ser mufa”, pero tras la victoria no pudo evitar expresar su alegría. Su comentario fue tomado con humor por los hinchas y multiplicado en redes, donde muchos lo etiquetaron pidiéndole que la “invite oficialmente” a alguna carrera.
Más allá del tono divertido, el episodio mostró nuevamente la conexión entre el joven piloto y el mundo Boca, una relación que él mismo alimenta cada vez que puede. Franco es confeso fanático del club de la Ribera, al que sigue desde Europa y al que suele representar luciendo su camiseta en los circuitos. En esta ocasión, su ingeniosa reacción combinó su pasión deportiva y su simpatía por la cultura xeneize, logrando que su nombre volviera a estar en boca de todos, incluso fuera del automovilismo.
