River confirmó la lesión de Maxi Meza: deberá ser operado y estará un largo tiempo afuera

River informó este lunes el diagnóstico oficial de la lesión de Maximiliano Meza, quien se retiró lesionado en el Superclásico ante Boca. Los estudios confirmaron que el correntino padece una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, por lo que deberá pasar por el quirófano en los próximos días y tendrá una recuperación estimada en tres meses.