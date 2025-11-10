River confirmó la lesión de Maxi Meza: deberá ser operado y estará un largo tiempo afuera
El mediocampista sufrió una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda y será intervenido quirúrgicamente. Se pierde la pretemporada de verano.
River informó este lunes el diagnóstico oficial de la lesión de Maximiliano Meza, quien se retiró lesionado en el Superclásico ante Boca. Los estudios confirmaron que el correntino padece una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, por lo que deberá pasar por el quirófano en los próximos días y tendrá una recuperación estimada en tres meses.
El panorama en el Millonario, golpeado tras la derrota 2-0 ante el Xeneize, sumó una mala noticia. El futbolista de 32 años será operado nuevamente de la rodilla izquierda, la misma zona que ya lo había obligado a pasar por el quirófano en julio por una tendinopatía rotuliana.
El mediocampista sintió el dolor al picar una pelota en La Bombonera y cayó de inmediato al suelo, sin poder continuar. Fue retirado en carrito médico y trasladado a un centro asistencial, donde los estudios confirmaron el diagnóstico.
Se trata de una lesión poco frecuente en el fútbol profesional. Ocurre cuando el tendón se desprende de su inserción ósea, en este caso, del hueso de la rótula. Generalmente está asociada a movimientos explosivos o esfuerzos físicos intensos, y requiere una intervención quirúrgica para su reparación.
Desde el cuerpo médico de River estiman un período de al menos tres meses de recuperación, aunque el regreso a la competencia podría extenderse dependiendo de la evolución del jugador. De esta manera, Meza se perderá la pretemporada de verano y necesitará un plan especial de reacondicionamiento físico una vez que reciba el alta médica.
El volante había vuelto a tener minutos recientemente y había marcado un gol ante Talleres en su regreso. Su aporte comenzaba a ser importante para Marcelo Gallardo, en medio del flojo presente futbolístico del equipo. Ahora, River deberá reorganizar su mediocampo mientras el jugador encara un nuevo proceso de recuperación, con la esperanza de dejar atrás definitivamente sus reiterados problemas en la rodilla izquierda.
