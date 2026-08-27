Cachetazo para River en la Copa Sudamericana: empató 1-1 con Santa Fe, pero quedó eliminado por penales

Y por esas cosas que tiene el fútbol, y cuando ya no quedaban más ejecutantes, el propio arquero lanzó su disparo a las nubes y no pudo tapar el onceavo disparo de Santa Fe, para que el conjunto colombiano avance a cuartos de final donde ya esperaba Vasco Da Gama.

Mientras Coudet se fue enseguida al vestuario, los futbolistas fuero una vez más reprobados por un Monumental furioso con la nueva frustración del equipo.

Minuto a minuto de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026

River, eliminado por penales En una maratónica definición, Santa Fe ganó 8-7 y se metió en cuartos de final. El penal de Martínez Quarta en la eliminación de River de la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/vIegfgJyEO — minutouno (@minutounocom) August 27, 2026

Final de los 90 y hay penales en el Monumental River dominó pero no pudo ganarlo en los 90 y el pase a cuartos se define por penales.

Casi lo tapa Beltrán pero Santa Fe iguala el partido Independiente Santa Fe cambia por gol el penal y se pone 1-1. El 1-1 de Independiente Santa Fe ante River en el Monumental. pic.twitter.com/bSv3et5BbK https://t.co/vNo0NjkoOV — minutouno (@minutounocom) August 27, 2026

Penal para Santa Fe a 12 del final Una mano de Lucas Martínez Quarta le da la chance al conjunto visitante para el empate. El penal que le sancionaron a Independiente Santa Fe contra River. pic.twitter.com/5atxDpkIO4 — minutouno (@minutounocom) August 27, 2026

GOL DE RIVER Driussi llegó por el fondo tras una buena jugada colectiva y puso el 1-0. Y llegó el primero de RiverDriussi apareció por el segundo palo tras una gran jugada colectiva para el 1-0. pic.twitter.com/S0gPz59pbj — minutouno (@minutounocom) August 27, 2026

Clarísima de River en el cierre de la primera parte Gran jugada de Thiago Almada, y ni Driussi ni Correa pudieron abrir el marcador en un verdadero milagro para el elenco colombiano. Jugadón de Thiago Almada y milagro en el área de Independiente Santa FeRiver iguala 0-0 con el conjunto colombiano. pic.twitter.com/cIyK9J3aih — minutouno (@minutounocom) August 27, 2026

Lo tuvo Driussi dos veces en el inicio del partido En su regreso a la titularidad, el delantero tuvo dos clarísimas en menos de 5 minutos. #CopaSudamericana Lo tuvo Driussi para River en el iniciopic.twitter.com/sdO8UdJYGa — minutouno (@minutounocom) August 27, 2026

Cómo llegan River e Independiente Santa Fe El "Millonario" llega sin margen de error, luego de igualar 2-2 ante Vélez el último fin de semana por el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Eduardo Coudet apenas consiguió una victoria en sus últimos ocho partidos, por lo que necesita un triunfo que le permita avanzar en el certamen continental y recuperar confianza. En el duelo de ida, disputado en el estadio El Campín de Bogotá, River e Independiente Santa Fe empataron 0-0. El conjunto colombiano tuvo las situaciones más claras, pero el arquero Santiago Beltrán fue determinante para mantener el arco en cero y dejar la serie abierta para la definición en Buenos Aires. El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que ya espera Vasco da Gama, que viene de eliminar a Olimpia.

Formaciones de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT : Eduardo Coudet.

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. : Eduardo Coudet. Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.