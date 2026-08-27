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Cachetazo para River en la Copa Sudamericana: empató 1-1 con Santa Fe, pero quedó eliminado por penales

River recibe a Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. 

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Independiente Santa Fe

En su mejor partido del semestre, el conjunto de Chacho Coudet no pudo ganarlo en los 90 y cayó en una serie que tuvo 22 penales.

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River e Independiente Santa Fe igualaron 1-1 este miércoles, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero quedó eliminado por penales tras una maratónica tanda y pese a que el arquero Santiago Beltrán tapó tres disparos.

En un Monumental exultante, el conjunto de Chacho Coudet hizo su mejor partido del semestre de la mano de Thiago Almada, Tobías Andrada y Ángel Correa, pero recién en el complemento y tras varias ocasiones de gol, pudo abrir el marcador a través del Sebastián Driussi, en su vuelta a la titularidad.

En el mejor momento, el DT movió el banco y el equipo se quedó. A 12 minutos del final, el uruguayo Esteban Ostojich sancionó un penal por una mano de Lucas Martínez Quarta, y Franco Fagúndez puso el 1-1 que sería definitivo.

Quedaba tiempo para una infartante definición por penales, donde pasó de todo: el ingresado Rafael Santos Borré, de flojo ingreso, falló el último penal de la serie de cinco, que significaba la clasificación; y en el "uno por uno", tuvo que aparecer dos veces Beltrán para salvar primero a Martínez Quarta y después a Facundo González para mantener las ilusiones.

Y por esas cosas que tiene el fútbol, y cuando ya no quedaban más ejecutantes, el propio arquero lanzó su disparo a las nubes y no pudo tapar el onceavo disparo de Santa Fe, para que el conjunto colombiano avance a cuartos de final donde ya esperaba Vasco Da Gama.

Mientras Coudet se fue enseguida al vestuario, los futbolistas fuero una vez más reprobados por un Monumental furioso con la nueva frustración del equipo.

Minuto a minuto de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026

River, eliminado por penales

En una maratónica definición, Santa Fe ganó 8-7 y se metió en cuartos de final.

Final de los 90 y hay penales en el Monumental

River dominó pero no pudo ganarlo en los 90 y el pase a cuartos se define por penales.

Casi lo tapa Beltrán pero Santa Fe iguala el partido

Independiente Santa Fe cambia por gol el penal y se pone 1-1.

Penal para Santa Fe a 12 del final

Una mano de Lucas Martínez Quarta le da la chance al conjunto visitante para el empate.

GOL DE RIVER

Driussi llegó por el fondo tras una buena jugada colectiva y puso el 1-0.

Clarísima de River en el cierre de la primera parte

Gran jugada de Thiago Almada, y ni Driussi ni Correa pudieron abrir el marcador en un verdadero milagro para el elenco colombiano.

Lo tuvo Driussi dos veces en el inicio del partido

En su regreso a la titularidad, el delantero tuvo dos clarísimas en menos de 5 minutos.

Cómo llegan River e Independiente Santa Fe

El "Millonario" llega sin margen de error, luego de igualar 2-2 ante Vélez el último fin de semana por el Torneo Clausura. El equipo dirigido por Eduardo Coudet apenas consiguió una victoria en sus últimos ocho partidos, por lo que necesita un triunfo que le permita avanzar en el certamen continental y recuperar confianza.

En el duelo de ida, disputado en el estadio El Campín de Bogotá, River e Independiente Santa Fe empataron 0-0. El conjunto colombiano tuvo las situaciones más claras, pero el arquero Santiago Beltrán fue determinante para mantener el arco en cero y dejar la serie abierta para la definición en Buenos Aires.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que ya espera Vasco da Gama, que viene de eliminar a Olimpia.

Formaciones de River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

  • Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Olivera, Kevin Balanta, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Nahuel Bustos, Alexis Zapata; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

Horario y televisación

  • Hora: 21:30.

  • Estadio: Monumental.

  • Árbitro: Esteban Ostojich.

  • VAR: Leodán González.

  • TV: DSports

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