Cachetazo para River en la Copa Sudamericana: empató 1-1 con Santa Fe, pero quedó eliminado por penales

River, eliminado por penales
En una maratónica definición, Santa Fe ganó 8-7 y se metió en cuartos de final.
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En su mejor partido del semestre, el conjunto de Chacho Coudet no pudo ganarlo en los 90 y cayó en una serie que tuvo 22 penales.
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River e Independiente Santa Fe igualaron 1-1 este miércoles, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero quedó eliminado por penales tras una maratónica tanda y pese a que el arquero Santiago Beltrán tapó tres disparos.
En un Monumental exultante, el conjunto de Chacho Coudet hizo su mejor partido del semestre de la mano de Thiago Almada, Tobías Andrada y Ángel Correa, pero recién en el complemento y tras varias ocasiones de gol, pudo abrir el marcador a través del Sebastián Driussi, en su vuelta a la titularidad.
En el mejor momento, el DT movió el banco y el equipo se quedó. A 12 minutos del final, el uruguayo Esteban Ostojich sancionó un penal por una mano de Lucas Martínez Quarta, y Franco Fagúndez puso el 1-1 que sería definitivo.
Quedaba tiempo para una infartante definición por penales, donde pasó de todo: el ingresado Rafael Santos Borré, de flojo ingreso, falló el último penal de la serie de cinco, que significaba la clasificación; y en el "uno por uno", tuvo que aparecer dos veces Beltrán para salvar primero a Martínez Quarta y después a Facundo González para mantener las ilusiones.
Y por esas cosas que tiene el fútbol, y cuando ya no quedaban más ejecutantes, el propio arquero lanzó su disparo a las nubes y no pudo tapar el onceavo disparo de Santa Fe, para que el conjunto colombiano avance a cuartos de final donde ya esperaba Vasco Da Gama.
Mientras Coudet se fue enseguida al vestuario, los futbolistas fuero una vez más reprobados por un Monumental furioso con la nueva frustración del equipo.
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