Tragedia en la eliminación de River: murió un hincha en el Monumental

Drástica decisión de Chacho Coudet tras la eliminación de River de la Copa Sudamericana

Con todas las miradas puestas sobre su continuidad, el entrenador Chacho Coudet decidió suspender la conferencia de prensa.

El "Millonario" se despide tempranamente del certamen continental, luego de no poder ganarle a un equipo inferior y caer posteriormente en la definición por penales, sellando una de las frustraciones deportivas más duras de los últimos tiempos para el club de Núñez.

El desenlace profundizó la crisis institucional y futbolística que atraviesa el equipo dirigido por Coudet. Lejos de apaciguar las aguas post partido, el director técnico tomó la tajante decisión de suspender la conferencia de prensa obligatoria, un gesto que refleja el callejón sin salida en el que se encuentra su continuidad al frente del plantel profesional.