La bronca de los hinchas de River en el hall del Monumental y clamor por el regreso de Ramón Díaz

El apuntado fue el entrenador, despedido con el inconfundible grito de "andate Chacho la p... que te parió". Sin embargo, la protesta rápidamente mutó hacia la nostalgia y la esperanza de salvación, haciendo retumbar las paredes del club con un clásico que ilusiona a las tribunas en cada crisis: “Borombombom, borombombom, cantemos todos para que vuelva Ramón”.

Entre la desilusión por una eliminación que profundiza una crisis total y la falta de respuestas desde el banco de campo, el hincha millonario dejó en claro que el ciclo está terminado y ya comenzó a pedir a gritos un viejo caudillo para encausar el rumbo.