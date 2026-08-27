"Nos acompaña al cementerio": la frase de Santiago Beltrán sobre Chacho Coudet tras la eliminación de River

"Sí o sí, cien por ciento. El respaldo al cuerpo técnico es total. Él tiene una frase muy particular que es que él nos acompaña al cementerio y entra con nosotros, y nosotros vamos a entrar con él. De esto salimos todos juntos, la unión tiene que ser de todos y estoy convencido de que a fin de año vamos a salir", sentenció el joven.

Con estas declaraciones, el juvenil arquero buscó aplacar las aguas de una crisis inmensa en Núñez, blindando al cuerpo técnico en el momento más delicado del ciclo y apostando a la fortaleza anímica de un plantel que ahora tendrá la obligación de reconstruirse puertas adentro para enderezar el rumbo en el plano local.