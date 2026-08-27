"Nos acompaña al cementerio": la frase de Santiago Beltrán sobre Chacho Coudet tras la eliminación de River
El arquero fue el único futbolista "millonario" que habló tras el nuevo golpe en el Monumental y respaldó al entrenador, que resultó uno de los más apuntados.
La noche de absoluta frustración en el estadio Monumental dejó escenas elocuentes. Tras la dura eliminación de River de la Copa Sudamericana a manos de Independiente Santa Fe por penales, y en medio de un clima de crisis institucional donde el entrenador Chacho Coudet decidió suspender su habitual conferencia de prensa, Santiago Beltrán fue el único en dar declaraciones.
En ese panorama de silencio por parte de la mayoría de los referentes, el único futbolista que se detuvo a hablar con la prensa apostada en el campo de juego fue el arquero, quien una vez más se erigió como figura bajo los tres palos, aunque esta vez no alcanzó para evitar el mazazo internacional.
Lejos de esquivar el difícil momento que atraviesa el equipo —agravado por un flojo andar en el Torneo Clausura—, Beltrán sacó la cara por sus compañeros y ratificó la convicción del grupo hacia el proyecto de Coudet.
"El grupo está muy unido y convencido de que lo vamos a dar vuelta. Y que a fin de año va a ser muy bueno", expresó el guardameta con firmeza ante los micrófonos.
La banca de Santiago Beltrán a Chacho Coudet
Consultado directamente sobre la continuidad del DT y los rumores que lo eyectan del cargo, el arquero fue tajante y despejó cualquier duda sobre la postura del plantel.
"Sí o sí, cien por ciento. El respaldo al cuerpo técnico es total. Él tiene una frase muy particular que es que él nos acompaña al cementerio y entra con nosotros, y nosotros vamos a entrar con él. De esto salimos todos juntos, la unión tiene que ser de todos y estoy convencido de que a fin de año vamos a salir", sentenció el joven.
Con estas declaraciones, el juvenil arquero buscó aplacar las aguas de una crisis inmensa en Núñez, blindando al cuerpo técnico en el momento más delicado del ciclo y apostando a la fortaleza anímica de un plantel que ahora tendrá la obligación de reconstruirse puertas adentro para enderezar el rumbo en el plano local.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario