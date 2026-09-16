Campeones Cup: con gol y asistencia de Lionel Messi, Inter Miami venció a Cruz Azul y sumó un nuevo título

FINAL DEL PARTIDO Y NUEVO TÍTULO PARA INTER MIAMI
Inter Miami se impuso 2-0 y es campeón de la Campeones Cup 2026.
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Con el astro argentino como figura, el certamen enfrenta a los campeones de la MLS y la Liga MX quedó en manos de "Las Garzas".
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Lionel Messi sigue agigantando su idolatría y este miércoles logró sumar un nuevo título a su extensa carrera. Inter Miami venció a Cruz Azul en el Nu Stadium, en una final correspondiente a la Campeones Cup 2026, y se quedó con el torneo que reúne a los últimos campeones de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.
El encuentro tuvo además un atractivo particular para el conjunto estadounidense, ya que marcó el comienzo del ciclo de Kily González como entrenador. El argentino asumió recientemente y tuvo su estreno nada menos que con la "Pulga" como principal figura de su equipo.
Y su compatriota y mejor jugador de la historia no defraudó, ya que fue la gran figura de la noche con un gol de cabeza, su número 100 en Inter Miami, y una asistencia a Casemiro para el 2-0 definitivo.
El astro rosarino se afianza como el futbolista más ganador de la historia, y además alcanzó otro hito: el mayor goleador de finales.
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