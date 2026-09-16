Lionel Messi se afianza como el más granador de la historia: todos los títulos, con dos polémicas

La leyenda de Lionel Messi no conoce de techos ni fronteras. Este miércoles, el capitán argentino volvió a gritar campeón con el Inter Miami tras imponerse por 2-0 ante Cruz Azul en la final de la Campeones Cup 2026, con una actuación estelar que incluyó gol y asistencia; ratificando su vigencia inagotable y sumando un nuevo trofeo a sus vitrinas.