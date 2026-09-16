Lionel Messi se afianza como el más granador de la historia: todos los títulos, con dos polémicas
El astro argentino sumó una nueva estrella y estira su ventaja con un palmarés inigualable que abarca su paso consagratorio por Europa, la Selección y la MLS.
La leyenda de Lionel Messi no conoce de techos ni fronteras. Este miércoles, el capitán argentino volvió a gritar campeón con el Inter Miami tras imponerse por 2-0 ante Cruz Azul en la final de la Campeones Cup 2026, con una actuación estelar que incluyó gol y asistencia; ratificando su vigencia inagotable y sumando un nuevo trofeo a sus vitrinas.
Con esta flamante conquista en el fútbol de los Estados Unidos, el rosarino se afianza de manera absoluta como el máximo ganador de la historia del fútbol mundial, alcanzando la impresionante cifra de 47 títulos oficiales y sacándole ahora una ventaja de cuatro trofeos a su clásico perseguidor, el brasileño Dani Alves.
Más allá de que esa cifra de estrellas le alcanzan y sobran al rosarino para mantenerse en la cima, hay otras dos conquistas en disputa, que podrían llevar su palmarés a 49.
El desglose de todos los títulos de Lionel Messi
El palmarés del capitán argentino se compone de conquistas acumuladas a lo largo de los años en cada una de las instituciones que defendió y con la camiseta celeste y blanca:
-
Barcelona (34 títulos): 10 Ligas de España, 7 Supercopas de España, 7 Copas del Rey, 4 Champions League, 3 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa.
Selección Argentina (6 títulos): Mundial Sub-20 (2005), los Juegos Olímpicos de Pekín (2008), la Copa América (2021 y 2024), la Finalissima (2022) y la Copa del Mundo (Qatar 2022).
París Saint-Germain (3 títulos): Ligue 1 (2022 y 2023) y la Supercopa de Francia (2022).
Inter Miami (4 títulos): Leagues Cup (2023), Supporters’ Shield (2024), la MLS (2025) y la reciente Campeones Cup (2026).
A esta extensa y dorada lista se le suman históricamente un par de asteriscos correspondientes a torneos que suelen generar debate y que, de ser contabilizados, podrían elevar aún más la cuenta:
- La Supercopa de España de 2005 (formaba parte del plantel del Barcelona pero no integró la nómina en los partidos de ida y vuelta)
- El título de la Conferencia Este de los Estados Unidos (galardón otorgado institucionalmente por la MLS, aunque reglamentariamente no figura como un título oficial de jerarquía).
Lejos de conformarse con el récord, el número 10 sigue escribiendo páginas doradas y agigantando su legado eterno en el deporte rey.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario