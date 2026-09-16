"Sos horrible": la furia de Lionel Messi durante la final de la Campeones Cup

En una imagen sumamente inusual en su trayectoria, la transmisión oficial captó el momento exacto en el que el capitán, visiblemente fuera de sí y gesticulando con bronca, cargó directamente contra el cuarto árbitro y el juez de línea al grito firme de "son horribles, son horribles", dejando en evidencia la enorme tensión que se vivía en el verde césped de la definición internacional.