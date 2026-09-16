"Sos horrible": la furia de Lionel Messi durante la final de la Campeones Cup
Tras una falta clara no sancionada al borde del área, las cámaras captaron al mejor jugador del mundo increpando cara a cara a la terna arbitral.
La noche de este miércoles en el Nu Stadium no era una más para Lionel Messi. Con la ilusión de sumar una nueva estrella a su laureada carrera, el capitán lideraba al Inter Miami en la gran final de la Campeones Cup 2026 frente a Cruz Azul y protagonizó un momento de furia poco habitual.
Se trata de duelo clave que además marcaba el estreno oficial del Kily González en el banco del conjunto estadounidense. Sin embargo, el partido que comenzó favorable con el sello goleador del rosarino terminó desatando una faceta poco habitual en el astro: la pérdida absoluta de los estribos frente a los jueces.
El episodio caliente se desencadenó cuando el marcador ya favorecía 1-0 al equipo de la Florida gracias a la conquista previa del propio Messi. Transcurría el juego y el número 10 condujo un ataque letal que culminó cuando un defensor rival lo derribó de manera evidente justo en la puerta del área, una infracción que pedía a gritos sancionar un tiro libre de sumo peligro para las aspiraciones norteamericanas.
"Son horribles": los gritos y la furia de Lionel Messi contra la terna
Pese a la claridad de la falta, el árbitro principal Keylor Herrera decidió no pitar nada, haciendo gestos ampulosos para que el argentino se levantara del césped y continuara las acciones.
Ese fallo arbitral, sumado a una seguidilla de cobros discutidos a lo largo del desarrollo, hizo que la paciencia de Messi colapsara.
En una imagen sumamente inusual en su trayectoria, la transmisión oficial captó el momento exacto en el que el capitán, visiblemente fuera de sí y gesticulando con bronca, cargó directamente contra el cuarto árbitro y el juez de línea al grito firme de "son horribles, son horribles", dejando en evidencia la enorme tensión que se vivía en el verde césped de la definición internacional.
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