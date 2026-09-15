Lionel Messi busca un nuevo título con Inter Miami en la Campeones Cup: horario y rival
La Pulga intentará alcanzar su consagración número 48 en el choque estelar ante Cruz Azul, que marcará además la presentación oficial del entrenador rosarino al frente de Las Garzas.
La carrera de Lionel Messi suma un nuevo capítulo de máxima exigencia. Este miércoles desde las 21 (hora argentina), el capitán rosarino saltará a la cancha del Nu Stadium en busca de la estrella número 48 de su trayectoria personal y la cuarta con las camisetas del Inter Miami, cuando enfrente a Cruz Azul por la Campeones Cup 2026.
El cruce pone cara a cara al vigente campeón de la MLS frente al ganador del trofeo Campeón de Campeones de la Liga MX. Aunque el certamen no cuenta con la organización directa de la Concacaf ni la oficialidad formal de la FIFA, ambas ligas reconocen el título como una estrella plenamente válida en sus historiales. La estadística histórica del choque binacional favorece a los aztecas, quienes festejaron en cuatro de las siete ediciones disputadas, incluidas las últimas tres de manera consecutiva.
Lionel Messi busca la Campeones Cup 2026 en el debut del Kily González ante Cruz Azul
El encuentro tendrá un aditivo especial en el banco de suplentes de la franquicia de Florida. Tras completar los trámites correspondientes a su visa de trabajo y encabezar su primera práctica al frente del plantel, Cristian "Kily" González tendrá su estreno oficial como director técnico de la institución norteamericana, con la que firmó un vínculo contractual hasta junio de 2028.
El arribo del entrenador santafesino busca enderezar el andar de un equipo que atraviesa un tramo irregular, tras cosechar apenas dos victorias sobre 11 presentaciones y sufrir la eliminación en la Leagues Cup. Pese a esa racha castigada, el equipo de Fort Lauderdale se ubica en la segunda colocación de la Conferencia Este con 45 puntos, a nueve de la cima que ocupa Nashville.
La realidad colectiva choca directamente con el nivel superlativo de la Pulga. Luego de su participación en la Copa del Mundo 2026 y tras atravesar duras situaciones personales como el retiro del seleccionado nacional y el fallecimiento de su padre Jorge, el rosarino registra números demoledores: acumula siete goles y cinco asistencias en sus últimos ocho compromisos, además de liderar la tabla de goleadores de la MLS con 19 tantos y la de pases de gol con 13. Ahora, el diez intentará plasmar ese brillo para sumar una nueva copa a sus vitrinas.
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