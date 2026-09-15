Lionel Messi busca un nuevo título con Inter Miami en la Campeones Cup: horario y rival

La realidad colectiva choca directamente con el nivel superlativo de la Pulga. Luego de su participación en la Copa del Mundo 2026 y tras atravesar duras situaciones personales como el retiro del seleccionado nacional y el fallecimiento de su padre Jorge, el rosarino registra números demoledores: acumula siete goles y cinco asistencias en sus últimos ocho compromisos, además de liderar la tabla de goleadores de la MLS con 19 tantos y la de pases de gol con 13. Ahora, el diez intentará plasmar ese brillo para sumar una nueva copa a sus vitrinas.