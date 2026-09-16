Apple TV gratis para Inter Miami vs. Cruz Azul: cómo suscribirse y ver en vivo
La plataforma de streaming transmite Inter Miami vs. Cruz Azul por la Campeones Cup 2026. Se puede ver en vivo, con algunas opciones gratis.
Lionel Messi tiene una nueva oportunidad de sumar un trofeo a su extensa carrera. Inter Miami se enfrentará este miércoles por la noche a Cruz Azul en el Nu Stadium, en una final correspondiente a la Campeones Cup 2026, un torneo que reúne a los últimos campeones de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX.
El encuentro tendrá además un atractivo particular para el conjunto estadounidense, ya que marcará el comienzo del ciclo de Kily González como entrenador. El argentino asumió recientemente y tendrá su estreno nada menos que con la "Pulga" como principal figura de su equipo.
Cómo ver en vivo Inter Miami vs. Cruz Azul
La televisación del partido entre Inter Miami vs. Cruz Azul estará a cargo de Apple TV. Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción, aunque hay algunas opciones gratuitas.
Cuánto cuesta Apple TV para ver a Lionel Messi y cómo usarlo gratis
Quienes quieran acceder a la plataforma de streaming de Apple lo harán abonando una suscripción, que otorga una prueba gratis de una semana, mientras que quién compre un dispositivo Apple puede canjear el beneficio de tres meses gratuitos del streaming de la plataforma.
El usuario puede registrarse generado un Apple ID y acceder a dichos contenidos con un costo mensual de U$S 6,99 mensuales después del período de prueba gratuito de 7 días.
La MLS es un producto exclusivo de Apple TV, por lo que quién quiera ver los partidos deberá acceder a través de un Apple ID en la plataforma o registrase solamente en MLS Season Pass y tener acceso, exclusivamente, al contenido de la Liga y la Copa.
El MLS Season Pass tiene en todo el mundo un costo de U$S 99 por toda la temporada o U$S 15 por mes y permite ver todos los partidos de la temporada de la MLS, como también los partidos de la Leagues Cup y una cantidad considerable de contenido relacionado con las competiciones.
Los usuarios de Apple TV pueden acceder a un mes gratis de MLS Season Pass y luego comenzarán a abonar U$S 7,99 por mes.
Los usuarios de Play Station 4 pueden acceder a tres meses gratis de Apple TV y los que tengan Play Station 5 tendrán seis meses de membresía en la plataforma, sin costo.
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